Packender Thriller bei Amazon Prime: Dieser klaustrophobische Horror ist große Klasse

Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt 10 Cloverfield Lane streamen. Der Thriller entfesselt auf kleinstem Raum unheimliche Spannung, die einen packt und nicht mehr loslässt.

Bei Cloverfield muss ich als erstes an das riesige Monster denken, das im gleichnamigen Film von 2008 sein Unwesen in New York treibt. Mit Matt Reeves' tollem Found-Footage-Blockbuster, der damals massiv von seinem spannenden Marketing profitierte, hat 10 Cloverfield Lane aber nicht mehr viel gemeinsam.

Den Thriller von Regisseur Dan Trachtenberg könnt ihr ab sofort bei Amazon Prime im Abo streamen. Darin erwacht die Hauptfigur in einem Bunker und muss sich von nun an die Frage stellen, ob der bullige Bewohner der Retter in der Not oder ein gefährlicher Psychopath ist.

Darum geht es in 10 Cloverfield Lane bei Amazon Prime

Die Hauptfigur ist Michelle (Mary Elizabeth Winstead), die am Anfang des Films in einen Autounfall gerät. Anschließend wacht sie angekettet in einem Zimmer wieder auf, wo sie von Howard (John Goodman) begrüßt wird. Er erklärt ihr, dass sie sich in einem gut geschützten Bunker unter der Erde befinden, da es einen chemischen oder nuklearen Angriff gegeben haben soll, wegen dem die Außenwelt nicht mehr betreten werden darf.

Schaut hier den deutschen Trailer zu 10 Cloverfield Lane!

10 Cloverfield Lane - Trailer (Deutsch) HD

In dem Bunker lernt Michelle auch Emmett (John Gallagher Jr.) kennen, der so alt ist wie sie und Howard beim Bau der unterirdischen Anlage geholfen hat. Doch schon bald werden die Geschehnisse in dem Bunker immer seltsamer. Ist Howard, der ein Waffenarsenal hütet und Verschwörungstheorien nicht abgeneigt ist, vertrauenswürdig oder verbirgt sich hinter ihm womöglich das eigentliche Monster?

10 Cloverfield Lane ist ein packendes Kammerspiel voller klaustrophobischem Horror

Aufgrund der spannenden Ungewissheit, was außerhalb des Bunkers vor sich geht und wie sicher die Hauptfiguren in den vier Wänden des bedrohlichen Howard überhaupt sind, entwickelt sich 10 Cloverfield Lane schnell zum fesselnden Kammerspiel.

Dabei werden die einzelnen Räumlichkeiten dieses überschaubaren Settings zu einem Labyrinth der Ungewissheit, in dem sich stetige Anspannung, rapide Stimmungswechsel und behutsam verschobene Sympathiefaktoren miteinander abwechseln.

Neben der tollen Musik, die alleine schon einen bebenden Spannungsteppich erzeugt, lebt der klaustrophobische Horror von 10 Cloverfield Lane vor allem von John Goodmans wuchtiger Leistung. Hervorragend legt der charismatische Schauspieler seinen Howard zwischen sanftem Teddybär und irrem Psycho an, ohne den Charakter vorschnell durchschaubar zu machen.

© Paramount 10 Cloverfield Lane

Auch wenn Dan Trachtenbergs Psychothriller gerade als alleinstehendes Werk punktet, ist da trotzdem noch das Cloverfield im Titel. Was es damit auf sich hat und ob der Film mit dem Erstling von Matt Reeves doch irgendwie verbunden ist, verrate ich an dieser Stelle aber nicht. Mit einem Amazon Prime-Abo könnt ihr das ab sofort selbst herausfinden.

Habt ihr 10 Cloverfield Lane schon gesehen oder wollt ihr euch den Film noch anschauen?