Pass auf, Dwayne Johnson: Rapper Xatar fordert Black Adam-Star zu einem echten Ringkampf heraus

In Deutschland ist das Biopic Rheingold über Rapper Xatar an die Spitze der Kinocharts vor Black Adam geschossen. Wenn das so bleibt, will der Musiker wirklich einen Ringkampf mit Dwayne Johnson organisieren.

Mit Rheingold hat Fatih Akin die unglaublich wahre Geschichte des Lebens von Rapper Xatar verfilmt. In Deutschland kommt die Mischung aus Biopic und Genrefilm bisher gut an, denn nach dem Start hat es der Film direkt an die Spitze der Kinocharts über Black Adam mit Dwayne Johnson geschafft. Xatar, der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi heißt, feiert den Erfolg direkt mit einer provokativen Herausforderung bezüglich des Black Adam-Stars. Wenn sich Rheingold an der Spitze der deutschen Kinocharts hält, soll The Rock gegen einen schlagkräftigen Bekannten des Musikers kämpfen. Schaut hier noch einen Trailer zu Rheingold: Rheingold - Trailer (Deutsch) HD Xatar will wegen Rheingold-Erfolg Ringkampf mit Dwayne Johnson organisieren Nach dem Kinostart postete Xatar auf Instagram, dass Rheingold an den ersten beiden Tagen direkt auf Platz 1 der deutschen Kinocharts landete. Erst danach wurde der Film wieder von Black Adam verdrängt. Deshalb motivierte der Rapper nochmal alle Fans, die Spitzenposition zurückzuerobern. In dem Video zum Post kündigt er an, einen Ringkampf zwischen Dwayne Johnson und Xalo Selam zu organisieren, wenn Rheingold das restliche Wochenende wieder auf Platz 1 bleiben würde. Selam war früher der Leibwächter des Rappers und hat im Film eine Nebenrolle als Boxer, der Emilio Sakraya in der Hauptrolle zum Kämpfer trainiert. Schon gelesen? Black Adam ist ein Fehlschlag – und Dwayne Johnson ist der Hauptschuldige

Am Sonntag postete Xatar zuletzt auf Instagram, dass Rheingold wieder auf Platz 1 der deutschen Kinocharts landen konnte. Die aktuellsten Zahlen fehlen noch, doch dem Plan des Musikers steht wohl nicht mehr viel im Weg. Der Rapper selbst war auch schon auf der Instagram-Seite von The Rock aktiv und wies ihn darauf hin, dass Black Adam nicht überall auf der Welt die Spitze der Kinocharts anführen würde: Wir sind jedenfalls gespannt, ob es wirklich bald zum Ringkampf mit dem Black Adam-Star kommt. Neu im Heimkino: Einer der erfolgreichsten Filme des Jahres, mit dem keiner gerechnet hat *

