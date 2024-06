Peaky Blinders-Film kommt offiziell zu Netflix: Erstes Bild bestätigt die 3 wichtigsten Rückkehrer

Seit Jahren gibt es Gespräche, dass die Gangster-Serie Peaky Blinders mit einem Film fortgesetzt werden soll. Jetzt hat Netflix endlich grünes Licht gegeben und das erste Bild enthüllt.

Vor zwei Jahren wurde das Finale der gefeierten Gangster-Serie Peaky Blinders – Gangs of Birmingham ausgestrahlt. Doch war das wirklich das Ende der Geschichte? Sechs Staffeln lang hat uns die Saga der Shelby-Familie auf den heimischen Bildschirmen begleitet. Fans waren sich aber sicher: Da muss noch mehr kommen.

Genau das ist jetzt der Fall. Seit einiger Zeit spricht Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight von einer möglichen Fortsetzung in Form eines abendfüllenden Spielfilms. Lange war jedoch unklar, ob das Projekt tatsächlich umgesetzt wird. Jetzt hat Netflix dem bisher noch unbetitelten Peaky Blinders-Film offiziell grünes Licht gegeben.

Der heiß erwartete Peaky Blinders-Film kommt zu Netflix und Cillian Murphy kehrt als Thomas Shelby zurück

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll der Film an das Ende der Serie anschließen, die von 2013 bis 2022 bei der BBC ausgestrahlt wurde und später durch die internationale Veröffentlichung bei Netflix noch populärer wurde. Konkrete Details zur Handlung sind nicht bekannt. Dafür stehen die drei wichtigsten Personalien fest.

Wie das erste Bild von der Produktion enthüllt, dürfen wir uns auf die Rückkehr von drei Peaky Blinders-Veteranen freuen:

Cillian Murphy kehrt als Thomas Shelby vor der Kamera zurück



kehrt als Thomas Shelby vor der Kamera zurück Steven Knight hat das Drehbuch für den Peaky Blinders-Film geschrieben



hat das Drehbuch für den Peaky Blinders-Film geschrieben Tom Harper, einer der ersten Regisseure der Serie, inszeniert den Film

Bereits im März deutete sich an, dass sich Murphy erneut ins von Kriminalität bestimmte Birmingham begibt, um die Geschicke der Shelby-Familie zu lenken. Nun hat er höchstpersönlich ein Statement zu seiner Peaky Blinders-Rückkehr gegeben:

Es scheint, als wäre Tommy Shelby noch nicht fertig mit mir … Es ist sehr erfreulich, bei der Film-Version von Peaky Blinders erneut mit Steven Knight und Tom Harper zusammenzuarbeiten. [Dieser Film] ist für die Fans.

Murphy kommt gerade frisch von seinem großen Oscar-Erfolg Oppenheimer und ist demnächst in der späten Horror-Fortsetzung 28 Years Later zu sehen. Darüber hinaus begeisterte er Anfang des Jahres in Small Things Like These auf der Berlinale. Das Drama erzählt die abgründige Geschichte der Magdalenenheime in Irland, bei denen es sich um Korrektions- oder Besserungsanstalten für junge Frauen handelte.

Wann startet der Peaky Blinders-Film bei Netflix?

Ein genaues Startdatum für den Peaky Blinders-Film gibt es noch nicht. Was wir aber wissen, ist, dass die erste Klappe noch dieses Jahr fallen soll. Zuletzt wurde September 2024 als möglicher Zeitpunkt für den Beginn der Dreharbeiten gehandelt. Das würde bedeuten, dass wir mit dem Film nicht vor 2025 rechnen sollten.