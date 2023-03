Pedro Pascal aus The Mandalorian und The Last of Us hat in Kult-Serie der 90er mitgespielt und das Beweisbild ist unfassbar

The Mandalorian-Star Pedro Pascal ist spätestens seit The Last of Us eine Internet-Sensation. Ein Bild von einem Serien-Auftritt aus den 90ern verzückt jetzt seine Fans.

Pedro Pascal aus The Last of Us und The Mandalorian zeigt sich als schüchterner Student

Pedro Pascal ist gerade in aller Munde, nicht nur wegen The Last of Us und The Mandalorian . Über die Serien-Highlights hinaus hat sich im Internet eine riesige Fangemeinde um ihn etabliert, die ihn gerne mit Bezeichnungen wie "Daddy" oder die "The Internet's Boyfriend" betitelt. Und jetzt muss die Pascal-Community mit einem nostalgischen Bild aus einem seiner ersten Serien-Auftritte zurechtkommen.

Das Bild wurde von Buffy-Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar auf Instagram veröffentlicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Pascal ist dort an ihrer Seite als schüchterner Ersti Eddie zu sehen, der sich auf dem Campus verlaufen hat. Kurz nach der Begnung zu Beginn von Buffy Staffel 4 wird er allerdings von Vampiren angefallen und läuft als Langzahn bald der Heldin selbst vor den Holzpflock.

Seit seinem Horror-Einstieg Ende der 90er ist bei Pedro Pascal viel passiert. Er hat sich, vielleicht am offensichtlichsten, einen viel beachteten Bart wachsen lassen und in Game of Thrones und Narcos seinen Durchbruch gefeiert. Ob Daddy seine Erstsemester-Eskapaden peinlich sind, wissen wir auch nicht.

The Last of Us: Warum auch Nicht-Gamer dieses Serien-Highlight schauen müssen

Die Endzeit-Serie The Last of Us ist die Live-Action-Adaption eines der gefeiertsten Videospiele der letzten 10 Jahre. Lohnt sich die Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey für Fans der Vorlage? Und wie wirkt sie auf Nicht-Gamer?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der spoilerfreien Podcast-Besprechung der kompletten ersten Staffel The Last of Us sprechen wir unter anderem über die unglaubliche Nähe zur Videospielvorlage und die Unterschiede zum Zombie-Hit The Walking Dead.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.