Pedro Pascal fiel The Last of Us-Abschied von Bella Ramsey sehr schwer: "Du hast mich umgebracht"

Der Abschied von Joel in The Last of Us war ein harter Schock. Übrigens auch für den Darsteller persönlich, obwohl der schon lange wusste, was auf ihn zukam.

Serientode geliebter Charaktere gehen uns allen nahe. Für Pedro Pascal (Game of Thrones, The Mandolorian) war es besonders unerträglich, weil er sich nach dem erschreckenden Ende seiner Figur in Staffel 2 von The Last of Us von Bella Ramsey (Game of Thrones) verabschieden musste.

Pedro Pascal traf sein eigener Serientod in The Last of Us unerwartet hart

Der Abschied von der erfolgreichen Videospiel-Serienadaption The Last of Us war für Pedro Pascal eine schwierige Erfahrung. In Interviews teilte er seine Eindrücke.

In der Serie begleiten wir Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) bei ihrer riskanten Reise durch eine zerstörte, von Zombies bevölkerte Welt, in der zahlreiche Gefahren lauern. Zwischen den Figuren entsteht eine enge Bindung.

Pascal und Ramsey sind auch im wahren Leben zu einem echten Team zusammengewachsen. Ramsey war am Drehtag von Pascals Todesszene sehr mitgenommen, während der noch versuchte, sich zu distanzieren. In einem Video des Streaming-Diensts Max wurden beide nach ihrem letzten Drehtag der 2. Staffel gefragt und Pascal erinnerte sich an eine kleine Abschiedsrede von Ramsey:

Du hast mich umgebracht. Ich hätte nicht erwartet, dass du mir das an dem Tag antust, an dem wir uns verabschieden. Ja, es war unglaublich emotional. Das war es wirklich. Und ich glaube, ich habe es vielleicht verleugnet, weil ich dachte, das ist viel zu traurig, um es zu verarbeiten.

"Es war nur eine Frage des Wie und Wann"

Wie der Schauspieler gegenüber Entertainment Weekly verriet, war schnell klar, dass er die Serie früh verlassen würde. So sagte Pascal wörtlich: "Es war nur eine Frage des Wie und Wann". Eine Aussage, die verdeutlicht, wie sehr ihn sein bevorstehender Ausstieg beschäftigt hat.



Mehr über The Last of Us:

Letztlich wusste Pascal nie, wann es Zeit sein würde, zu gehen. Auch Ramsey ging sein Abschied nahe. Ramsey beschrieb die Zusammenarbeit als "wirklich lustig" und "cool".

Joel (und damit auch Pedro Pascal) gehen zu lassen, ist The Last of Us-Fans nicht leicht gefallen. Dafür wird die Erinnerung an die einzigartige Freundschaft zwischen Ellie und Joel sicher noch lange weiterleben.