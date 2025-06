Jetzt bestätigen es die The Last of Us-Macher: So geht es in Staffel 3 weiter

Wie geht es in der 3. Staffel von The Last of Us weiter? Die Macher bestätigen jetzt, dass Fans der Serie sich auf eine große Veränderung gefasst machen müssen.

Die 2. Staffel von The Last of Us ist gerade über die Bühne gegangen und mittlerweile steht fest: Um die beiden Videospielvorlagen komplett zu adaptieren, wird es insgesamt vier Seasons der HBO-Serie brauchen. Diese Struktur hat jedoch starke Konsequenzen für das kommende Kapitel, wie nun auch Showrunner Craig Mazin und Produzent Neil Druckmann, das Mastermind hinter den Spielen, bestätigten.

In The Last of Us Staffel 3 wird alles anders: Kaitlyn Dever steht als Abby im Zentrum

Gamer:innen ahnten es bereits und auch Serien-Fans wurde mit dem 2. Staffelfinale von The Last of Us durch den Zeitsprung in die Vergangenheit ein großer Hinweis gegeben: Die 3. Season des Endzeitdramas wird sich zum Großteil um die von Kaitlyn Dever gespielte Abby drehen. Dabei werden wir die Ereignisse aus ihrer Perspektive kennenlernen, ehe es zum großen Showdown zwischen ihr und Ellie (Bella Ramsey) kommt. Das gaben Mazin und Druckmann diese Woche bei einem Emmy-Event preis (via THR ).

So gab Druckmann folgendes über die Zukunft der The Last of Us-Serie zu Protokoll:

Ich denke, es war gut, zu HBO zu gehen, an einen Ort, der mit diesen kontroversen Entscheidungen etwas anfangen kann. Aber diese Entscheidungen waren genau das, was die Geschichte erforderte, und selbst jetzt kann ich es kaum glauben, dass sie uns erlaubt haben, die Serie so zu strukturieren. Wir haben gerade die 2. Staffel beendet, und in der 3. Staffel wird – Achtung Spoiler – Kaitlyn die Hauptrolle spielen.

In der Vergangenheit hatte bereits The Last of Us-Fanfavorit Catherine O'Hara, die den Serien-Only-Charakter Gail spielt, von Staffel 3 als "Abby-Season" gesprochen. Diese Info hatte sie von Showrunner Mazin bekommen. Druckmann weiter:

Ich war mir sicher, dass sie uns das nicht erlaubt hätten, als wir mit der Adaption begannen, aber sie haben sich darauf eingelassen, was die Geschichte meiner Meinung nach besonders macht. Und sie haben uns nicht nur die Zeit, sondern auch die kreative Freiheit gegeben, diese Wendungen zu machen, und ich glaube, das Publikum weiß das sehr zu schätzen.

Wann geht es mit The Last of Us und der Abby-Staffel weiter?

Staffel 3 von The Last of Us ist längst von HBO bestellt worden und befindet sich aktuell in der Pre-Production. Fans hoffen jetzt, dass es nicht wieder zwei ganze Jahre dauert, bis neue Folgen uns via Sky und WOW erreichen. Season 4 muss noch offiziell in Auftrag gegeben werden, um die Story aus The Last of Us Part II komplett unterzubringen.