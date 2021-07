The Mandalorian Staffel 3 ohne Baby Yoda? Alle Infos zu Start, Handlung und Cast der Star Wars-Serie

Wann startet die 3. Staffel von The Mandalorian auf Disney+? Kehrt Baby Yoda zurück? Und worum dreht sich die Handlung? Wir gehen den wichtigsten Fragen zur Star Wars-Serie auf den Grund.

Obwohl viele Fans vor dem Start der ersten Star Wars-Realserie skeptisch waren, entpuppte sich The Mandalorian als riesiger Erfolg für Disney+. Die 1. Staffel entzückte mit Baby Yoda, die 2. Staffel mit zahlreichen Auftritten bekannter Figuren aus der weit entfernten Galaxis. Jetzt stellt sich die Frage: Wie geht die Geschichte in der 3. Staffel weiter?

Wir haben alle wichtigen Informationen zusammengetragen, die bisher über die neuen The Mandalorian-Folgen bekannt sind. Darüber hinaus spekulieren wir, in welche Richtung sich die Star Wars-Serie in Zukunft entwickeln könnte. Vor allem beschäftigt uns eine Frage: Werden wir Baby Yoda noch einmal vereint mit Din Djarin sehen?

Wann startet die 3. Staffel von The Mandalorian?

Ein offizielles Startdatum existiert noch nicht. Wir wissen aber, dass die Dreharbeiten im September 2021 anfangen sollen. Dementsprechend wäre es möglich, dass die 3. Staffel von The Mandalorian in der zweiten Hälfte von 2022 auf Disney+ eintrifft.

Werden wir Baby Yoda in der 3. Staffel wiedersehen?

In der 2. Staffel haben wir viel über Baby Yoda gelernt (u.a. seinen echten Namen, Grogu). Im Staffelfinale verabschiedete er sich in einer sehr emotionalen Szene von Din Djarin, die wie das Ende dieses Story-Arcs wirkte. Nun befindet er sich in der Obhut von Luke Skywalker und ist aus der Haupthandlung von The Mandalorian erstmal raus.

Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass Disney in Zukunft auf eine seiner populärsten Star Wars-Schöpfungen verzichtet. In irgendeiner Form werden wir Baby Yoda sicherlich wiedersehen. Kürzlich erst zierte der Kleine ein Comic-Con-Poster zusammen mit Luke. Bestimmt wird er eines Tages auch wieder auf Din treffen.

Was ist die Handlung der 3. Staffel von The Mandalorian?

Auch wenn Baby Yoda keine allzu große Rolle spielt, dürfte in der 3. Staffel von The Mandalorian einiges geboten werden. Immerhin endete die vorherige Runde mit einem ungeklärten Konflikt: Din Djarin ist nun im Besitz des Dunkelschwerts und könnte somit seinen Anspruch auf den Thron von Mandalore erheben.

Das Problem: Auch Bo-Katan Kryze hat es auf die mächtige Waffe abgesehen. Als Din sie ihr übergeben will, weigert sie sich. Laut der Tradition muss das Dunkelschwert im Kampf gewonnen werden. Spannend ist, dass sich ausgerechnet die rebellische Bo-Katan so sehr an eine Tradition klammert, obwohl es sonst Din ist, der auf diese beharrt.

© Disney Katee Sackhoff als Bo-Katan Kryze in The Mandalorian

Zuletzt stürmten die beiden als Verbündete das Schiff von Moff Gideon. In der 3. Staffel von The Mandalorian könnten sie als Gegenspieler:innen aufeinandertreffen. An diesem Punkt könnte sich die Serie als Mandalore-Epos neu erfinden und das Star Wars-Universum um eine weitere tragische Geschichte erweitern.

Wer gehört zum Cast der 3. Staffel von The Mandalorian?

Eine offizielle Cast-Liste wurde noch nicht bestätigt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die folgenden drei Namen definitiv wieder dabei sind:

Pedro Pascal als Din Djarin



Katee Sackhoff als Bo-Katan Kryze



Giancarlo Esposito als Moff Gideon



Darüber hinaus bietet sich die Rückkehr von Carl Weathers als Greef Karga und weiteren vertrauten Gesichtern aus der Mando-Familie an. Temuera Morrison, der Boba Fett verkörpert, gehört dazu, genauso wie Fennec Shand-Schauspielerin Ming-Na Wen.

Nicht zurückkehren wird Gina Carano als Cara Dune, die nach einer Reihe fragwürdiger Social-Media-Posts nicht mehr bei Lucasfilm/Disney beschäftigt ist. Wir haben uns bereits Gedanken darüber gemacht, wie sich Caranos Abgang auf The Mandalorian auswirkt.

Wie passt die 3. Staffel mit anderen Star Wars-Serien zusammen?

Es ist kein Geheimnis, dass Jon Favreau und Dave Filoni nach dem Erfolg von The Mandalorian ihre Star Wars-Ecke ausbauen. Zwei Spin-off-Serien kommen definitiv, namentlich The Book of Boba Fett und Ahsoka. Eine dritte, Rangers of the New Republic, wurde zwar angekündigt, befindet sich aktuell aber nicht aktiv in Entwicklung.

© Disney Temuera Morrison als Boba Fett in The Mandalorian

Die einzelnen Serien sollen eng miteinander verknüpft sein. The Book of Book of Boba Fett (Start im Dezember 2021 auf Disney+) wurde sogar als The Mandalorian Staffel 2,5 umschrieben. Nach dem Vorbild des Marvel Cinematic Universe könne die Geschichte rund um Mando, Boba und Ahsoka auf ein großes Crossover-Event hinarbeiten.

Wann kommt der Trailer zur 3. Staffel von The Mandalorian?

Von einem Trailer sind wir noch sehr weit entfernt, was nicht zuletzt daran liegt, dass die Dreharbeiten zur 3. Staffel noch nicht begonnen haben. Sobald es Bildmaterial aus den neuen Folgen von The Mandalorian gibt, werden wir darüber berichten.

Podcast: Alle neue Star Wars-Serien im Überblick

Das Star Wars-Universum wird auf Disney+ aufgebaut. Zahlreiche neue Projekte erwarten uns in den nächsten Jahren. Im dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die einzelnen Serien für euch aufgeschlüsselt.

Von The Book of Boba Fett über die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi bis hin zur mysteriösen Unternehmung The Acolyte: Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu den kommenden Star Wars-Serien auf Disney+.

