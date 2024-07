Pedro Pascal trifft Thanos-Nachfolger im Weltraum: Marvel enthüllt Details zu Fantastic Four in erstem Video

Marvel hat erste Plot-Details zum Fantastic Four-Neustart mit The Last of Us-Star Pedro Pascal enthüllt. Die Geschichte zieht Inspiration aus den 60er Jahren.

Fast genau ein Jahr müssen wir uns noch gedulden, bis die Fantastic Four in neuem Gewand auf die große Kinoleinwand zurückkehren. Während Marvel bereits vor Monaten die Gesichter hinter dem frischen Superheld:innen-Team enthüllt hat, hat die Comic-Schmiede auf der Comic Con in San Diego nun mit einem ersten Video nachgelegt, das der Öffentlichkeit bisher nicht zugänglich ist. Darin wurden unerwartete Plot-Details zum Fantastic Four-Neustart enthüllt, sowie der neue Titel des Action-Spektakels.

Fantastic Four: First Steps kommt im Retro-Look

Das gezeigte Video wurde laut Variety im eher für das Fernsehen übliche 4:3-Format gezeigt, sodass es aussah, als würde es auf einem alten Fernseher abgespielt werden. In dem Video soll Reed Richards alias Mister Fantastic (Pedro Pascal) zu sehen sein, der gelangweilte Schüler:innen in einem Klassenraum fragt, ob sie eine Explosion sehen wollen. Die Silhouette von Ben Grimm alias Thing (Ebon Moss-Bachrach) sei dazu in einer alten Dating-Show zu sehen gewesen.

Das Video soll mit den beiden sowie ihren Team-Kolleg:innen Sue Storm (Vanessa Kirby) und Johnny Storm alias Human Torch (Joseph Quinn) in Astronaut:innen-Anzügen enden, auf denen die jeweiligen Nachnamen unserer Held:innen aufgedruckt sind. Gemeinsam sollen sie in eine Rakete einsteigen, die sich vom Look her irgendwo zwischen Retro und futuristisch bewegt. Das letzte Bild zeigt offenbar Bösewicht Galactus, dessen Gesicht hinter einem Gebäude auszumachen ist.

Fantastic Four-Regisseur Matt Shakman erklärte dem Publikum dabei, dass sich der Film stark an der Ästhetik und Weltanschauung der 1960er Jahre orientiere:

Wir machen einen retro-futuristischen 60er Jahre-Film. [Der Designer] Syd Mead war unsere Inspiration. Die 60er stehen für mich für Optimismus. Ich liebe die Fantastic Four. Ich liebe ihre verschiedenen Kräfte. Wir wollen die Comics ehren, aber auch nah am echten Leben sein.

"Keine Origin-Story": Fantastic Four-Neustart setzt Geschichte später an

Gegenüber Entertainment Weekly erklärte Shakman dazu, dass es sich bei dem Film nicht um eine Origin-Story der bekannten Held:innen handle, sondern die Geschichte nach der Veränderung der Figuren ansetze:

Wir haben früh im Prozess entschieden, dass wir keine Origin-Story zeigen wollen. Wir machen unsere eigene Sache daraus, indem wir nicht die Geschichte erzählen, wie sie ins All fliegen und dort verändert werden und die Geschichte dort starten lassen. Wie es dazu kommt, ist ein bekanntes Narrativ. Wir erzählen eine neue Geschichte, indem wir am Ende des ersten Aktes anfangen.

Neben den neuen Gesichtern der vier titelgebenden Held:innen werden unter anderem Ralph Ineson (Das erste Omen) als Galactus, Julia Garner (Inventing Anna) als Silver Surfer sowie Paul Walter Hauser (Der Fall Richard Jewell), Natasha Lyonne (Orange is the new Black) und John Malkovich (Being John Malcovich) in noch unbekannten Rollen für den Marvel-Kracher vor der Kamera stehen. Alles, was ihr sonst über den Film wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen.

Fantastic Four: First Steps startet hierzulande am 24. Juli 2025 in den Kinos.

