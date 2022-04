Peinlich: Neuer Marvel-Film kratzt an Katastrophen-Rekord

In der zweiten Woche nach dem Kinostart ist Morbius extrem am Box Office abgestürzt. Der Marvel-Film mit Jared Leto erzielte schon jetzt einen katastrophalen Negativ-Rekord.

Die schlechten Nachrichten zum neusten Spider-Man-Spin-off lassen nicht nach. Schon kurz vor dem Kinostart wurde der Film von der Kritik zerschmettert, worauf der Morbius-Regisseur mit einem herzzerreißenden Statement reagierte.

Jetzt gibt es die nächste Hiobsbotschaft zu dem Marvel-Blockbuster. Durch eine katastrophale zweite Woche sammelt Morbius jetzt Katastrophen-Rekorde.

Das Einspielergebnis von Morbius ist extrem eingebrochen

Wie Forbes berichtet, spielte der Jared Leto-Blockbuster in den USA zum Start des zweiten Wochenendes gerade mal knapp 3 Millionen Dollar ein. Damit ist das Einspielergebnis von Morbius im Vergleich zum vorherigen Freitag um 83 Prozent gesunken. Ein Negativ-Rekord, den sich der Film nur mit X-Men: Dark Phoenix teilt.

Schaut hier noch Yves' negative Video-Review zu Morbius:

Genauso schlecht wie ich dachte: Morbius | Review

Über das gesamte Wochenende soll Morbius in den USA 9,9 Millionen Dollar eingespielt haben, was im Vergleich zum Wochenende davor mit 39 Millionen Dollar auch einen Absturz von heftigen 75 Prozent bedeutet. Zumindest weltweit kommt Morbius laut Box Office Mojo auf ein Einspielergebnis von rund 126 Millionen Dollar. So erreicht der Film zumindest langsam die doppelte Summe des ungefähren Budgets von 75 Millionen Dollar.

Nachdem Sony mit den Venom-Teilen große finanzielle Erfolge feiern konnte, entwickelt sich Morbius dagegen zu einem Debakel. Wer weiß, ob wir den Marvel-Antihelden nach den Post-Credit-Szenen überhaupt nochmal im Spider-Man-Universum wiedersehen werden.

Wollt ihr Morbius im Spider-Man-Universum wiedersehen?