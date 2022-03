Darauf warten Marvel-Fans seit fast 10 Jahren: Die Abspannszenen von Morbius erklärt

Der Marvelfilm Morbius hat nicht viel zu bieten, seine Abspannszenen schon: Wir erklären, was die zwei Clips für die Zukunft des Spider-Man-Universums bedeuten.

Es folgen Spoiler zu Morbius und insbesondere zu den Abspannszenen: Auch wenn ihr nach dem Ende von Morbius lieber so schnell wie möglich den Kinosaal verlassen wollt: Bleibt unbedingt sitzen! Zumindest, wenn ihr auf dem laufenden Stand bleiben wollt, was im kleinen MCU, dem Sony-Marvel-Universum, als nächstes ansteht. Denn die Abspann-Szenen haben es in sich. Die Erfüllung eines Marvel-Traumes rückt immer näher.

Das sind die zwei Abspann-Szenen nach Marvels Morbius

Morbius - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Die Mid-Credit-Szenen starten beide relativ früh im ersten Drittel des Abspanns. Mit dem Film selbst haben sie wenig zu tun. Es geht vielmehr darum, einige wichtige Figuren des Marvel-Universums zusammenzuführen.

Abspannszene 1 zeigt, wie der Vulture (Michael Keaton), den ihr aus Spider-Man: Homecoming kennt, durch eine Multiversumslücke in die Dimension von Michael Morbius gelangt. Der Vulture trat schon in einem Morbius-Trailer auf und stiftete damit ordentlich Verwirrung.

zeigt, wie der Vulture (Michael Keaton), den ihr aus Spider-Man: Homecoming kennt, durch eine Multiversumslücke in die Dimension von Michael Morbius gelangt. Der Vulture trat schon in einem Morbius-Trailer auf und stiftete damit ordentlich Verwirrung. Abspannszene 2 zeigt, wie der Vulture in einer Einöde auf Michael Morbius trifft. Die beiden düsteren Superhelden/Schurken unterhalten sich kurz. Dann fällt das Wort "Spider-Man". Adrian Toomes (so der bürgerliche Name des Vulture) sagt, ein paar Leute wie er und der Vampir sollten sich dochzusammentun und "etwas Gutes tun".

Die Sinister Six-Film im Andrew Garfield-Universum? Das bedeuten die Abspannszenen nach Morbius

Mit dem letzten Satz meint Toomes ganz offensichtlich die Schurkenbande The Sinister Six. Seit fast 10 Jahren versucht Sony, einen Film über die Sinister Six zu machen oder sie wenigstens in einen Spider-Man-Film einzubinden. Vergeblich. Das Sinister Six-Projekt von Cabin in the Woods-Regisseur Drew Goddard starb wohl zusammen mit dem Andrew Garfield-Universum. Jetzt sind wir so nah dran an einem Sinister Six-Film wie seit Jahren nicht mehr.

Das Traum-Szenario für einen Film mit den Sinister Six wäre Folgendes: Vulture glaubt, dass er "wegen Spider-Man" im Sony-Universum auftaucht. Aber aufgrund der Rechtesituation ist die MCU-Dimension mit Thor und Co. (Disney) strikt von der Venom-Welt mit Morbius und Vulture und den Sinister Six (Sony) getrennt.

MCU-MORBIUS: Vulture & Spider-Man im Trailer! Was soll der Quatsch?! | Sinister Six

Morbius-Regisseur Daniel Espinosa hat bereits bestätigt , dass der Film im selben Universum existiert, “das Venom am Ende von Let There Be Carnage verlassen hat und in das er zurückgekehrt ist am Ende von Spider-Man: No Way Home.” Und in diesem Universum gebe es auch einen Spider-Man.

Der Tom Holland-Spider-Man existiert im MCU und daran wird sich so schnell auch nichts ändern, wie die Abspann-Szene von No Way Home mit Venom zeigte. Stattdessen könnten die Sinister Six mit Venom, Morbius und Vulture und Kraven gegen den bekanntlich reaktivierten Andrew Garfield-Spider-Man in ihrer eigenen Dimension kämpfen. Damit würde sich ein Kreis schließen.

Und mit diesem Gedanken schicken wir euch jetzt ins Bett.

