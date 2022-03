Peinlicher Action-Flop: Laut Sandra Bullock haben nur "fünf 12-jährige" ihren schlimmsten Film gesehen

Für einen ihrer Action-Filme schämt sich Sandra Bullock auch nach 25 Jahren noch. In einem neuen Interview erklärt sie die offensichtlichen Fehler des Konzepts.

Sandra Bullock hat in vielen großartigen Filmen mitgespielt, nicht zuletzt in einem Spannungsmeisterwerk im Weltraum. Einen ihrer Filme bereut sie allerdings bis heute: Das Action-Sequel Speed 2: Cruise Control ist ihr auch nach 25 Jahren noch peinlich.

Sandra Bullock schämt sich noch immer für ihren bizarren Action-Flop

" Speed 2: Cruise Control [...] ist mir immer noch peinlich", erklärte sie gegenüber Too Fab . "Es ergibt keinen Sinn. Ein langsames Boot. Das langsam in Richtung einer Insel tuckert." Als The Lost City-Kollege Daniel Radcliffe dem Film dennoch eine Fangemeinde attestiert, entgegnet sie: "Das waren vielleicht fünf Leute. Du und vier andere 12-jährige, die dem langsamen Boot beim Tuckern zugesehen haben."

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Speed 2 an:

Speed 2: Cruise Control - Trailer (English)

Das Sequel zum Action-Hit Speed hatte tatsächlich einige Macken. Den Bus durch ein Schiff zu ersetzen, war schon die erste. Der Film entwickelte sich 1997 zu einem kommerziellen Flop (via Box Office Mojo ) und viel auch bei der Kritik durch (via Metacritic ).

Mit ihrer Abneigung ist Bullock nicht allein: Auch ihr Speed-Co-Star Keanu Reeves war vom Teil 2-Drehbuch ziemlich abgestoßen. So stark, dass er gar nicht erst mitspielen wollte. Wer weiß, vielleicht hätten wegen seinem Namen dann sechs 12-jährige im Kino gesessen.

Action-Nachschub: Die 22 größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



