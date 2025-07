Percy Jackson Staffel 2: Erster Trailer zur Fantasy-Fortsetzung entführt ins Meer der Monster

Disney+ bringt seine größte Fantasy-Serie zurück: Percy Jackson geht dieses Jahr offiziell in Staffel 2 bei dem Streamer. Was uns darin erwartet, zeigt der erste Trailer zu den neuen Folgen.

In wenigen Monaten ist es endlich so weit: Percy Jackson: Die Serie meldet sich mit einem neuen Abenteuer voller Gefahren und Herausforderungen zurück. Abermals dient die griechische Mythologie als Quell der Inspiration, wenn der junge Percy (Walker Scobell) gegen ein unheimliches Ungeheuer nach dem anderen antritt.

Dieses Mal verliert er sich mit seinen zwei besten Freund:innen, Annabeth (Leah Jeffries) und Grover (Aryan Simhadri), in einem ganzen Ozean voller schauriger Kreaturen, die ihm an die Gurgel wollen. Verfilmt wird nämlich der zweite Band der Buchvorlage: Im Bann des Zyklopen, der im Original den Titel The Sea of Monsters trägt.

Große Fantasy-Serie geht bei Disney+ weiter: Erster Trailer zu Percy Jackson Staffel 2

Percy Jackson - S02 SDCC Trailer (English) HD

Auf der San Diego Comic-Con wurde der erste Trailer zur 2. Staffel von Percy Jackson enthüllt und gibt uns keinen Vorgeschmack auf die neuen Episoden. Mit der Adaption von Im Bann des Zyklopen holt die Serie die beiden Kinofilme aus den 2000ern ein: Percy Jackson: Diebe im Olymp und Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen.

Zudem erwartet uns ein Upgrade gegenüber der 1. Staffel – das verspricht zumindest Produzent Craig Silverstein im Interview mit Entertainment Weekly . Nachdem die 1. Staffel sehr stark von der Volume-Technologie Gebrauch machte, mit der u.a. die Star Wars-Serie The Mandalorian gedreht wird, wechselte die Produktion im Zuge der 2. Staffel zu echten Sets, um der Dimension der Geschichte gerecht zu werden.

Silverstein erklärt die Sache wie folgt:

[Das Volume] war wirklich eine großartige Technologie, aber sie war auch etwas einschränkend, da man die Schauspielenden und andere Dinge nur begrenzt bewegen konnte. Da wir in dieser Staffel viel auf dem Wasser unterwegs waren, wurde uns schnell klar, dass wir [das Volume] nicht so oft einsetzen würden. Das zwang uns dazu, praktisch zu werden. All diese Dinge [aus Im Bann des Zyklopen] kann man auf einer Volume-Bühne nicht nachbilden. Das muss echt sein. Das muss großartig sein. Und es war einfach unglaublich, zu sehen, wie das alles zum Leben erweckt wurde.

Im Trailer sind bereits die ersten Auswirkungen dieses Wechsels in der handwerklichen Herangehensweise zu erkennen. Eine Sache bleibt aber unverändert: Vorlagenautor Rick Riordan ist weiterhin stark involviert in die Umsetzung seiner Bücher. Nachdem er mit den Filmen äußerst unzufrieden war, will er sichergehen, dass dieses Mal alles stimmt.

Wann startet Percy Jackson Staffel 2 bei Disney+?

Zwei Jahre nach dem Auftakt bei Disney+ kehrt die Percy Jackson-Serie mit ihren neuen Folgen zu dem Streaming-Dienst zurück. Die 2. Staffel feiert im am 10. Dezember 2025 ihre Premiere und umfasst erneut acht aufregende Abenteuer, die von Woche zu Woche veröffentlicht werden. Und die beste Nachricht ist: Es geht definitiv weiter.

Im März erreichte uns die Nachricht, dass Percy Jackson offiziell um eine 3. Staffel verlängert wurde. Diese adaptiert den dritten Band der Buchvorlage, namentlich Der Fluch des Titanen (im Original: The Titan's Curse). Die frühe Verlängerung gibt Hoffnung, dass wir dieses Mal nicht wieder zwei Jahre auf die Fortsetzung warten müssen.