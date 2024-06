Perfekt für Fans von Reacher: Thriller-Serie mit Michael Fassbender als Geheimagent könnte Amazon Konkurrenz machen

Paramount+ bringt einen Reacher-Konkurrenten mit Marvel-Star in Stellung. Die zehnteilige Thriller-Serie soll von Michael Fassbender angeführt werden.

Fans gepflegter Action warten aktuell sehnsüchtig auf die 3. Staffel des Amazon-Hits Reacher, die allerdings noch eine Weile auf sich warten lassen wird. Ebenbürtigen Ersatz könnte jetzt eine andere Serie liefern, die gerade auf Paramount+ in Stellung gebracht wird. Denn die neu angekündigte Serie The Agency klingt nach einem Agenten-Thriller, der unser Action-Herz höherschlagen lässt.

Agenten-Thriller The Agency mit Michael Fassbender: Reacher-Ersatz auf Paramount+

Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird Michael Fassbender in The Agency in die Rolle eines CIA-Agenten schlüpfen, der sein geheimes Leben hinter sich lassen will und in seine Londoner Heimat zurückkehrt. Als seine verflossene Liebe auftaucht, bringt diese jedoch auch seine Vergangenheit zurück in sein Leben. So entspinnt sich ein tödliches Spiel um internationale Intrigen und Spionage.

Twentieth Century Fox/Disney Michael Fassbender in X-Men: Zukunft ist Vergangenheit

Die Serie basiert auf dem französischen Format Le Bureau des Legendes und sollte bereits im Februar 2023 für den US-Sender Showtime unter dem Titel The Department produziert werden. Mit der Fusion des Senders mit Paramount+ wird The Agency nun bei dem Streamingdienst neu aufgenommen.

George Clooney und Grant Heslov fungieren bei der Thriller-Serie als ausführende Produzenten. Die ersten beiden Episoden wird Joe Wright (Wer ist Hanna?) nach Drehbüchern von Jez und John Henry Butterworth (Edge of Tomorrow) inszenieren.

Wann kommt The Agency mit Michael Fassbender?

Die Produktion von The Agency soll bereits offiziell gestartet sein. Wann die zehnteilige Serie auf Paramount+ erscheint, steht dagegen noch nicht fest.

