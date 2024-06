Perfekt für Gladiator-Fans: Trailer zu Amazons neuer Roland Emmerich-Serie mit heftigen Schlachten im Römischen Reich

Vor Gladiator 2 versüßt euch Those About To Die auf Amazon Prime Video die Wartezeit. Die Roland Emmerich-Serie entfesselt heftige Gladiatorenkämpfe.

Dieses Jahr kommen Fans großer Historien-Epen wahrlich auf ihre Kosten: Noch bevor euch Ridley Scotts Gladiator 2 im Herbst auf der großen Kinoleinwand erreicht, erwartet euch schon nächsten Monat ein echtes Highlight im Streaming-Programm. Denn Roland Emmerich (Independence Day) steht mit seiner Serie Those About To Die in den Startlöchern. Und der erste Trailer verspricht nicht weniger als heftige Kämpfe im Römischen Reich. Aber seht selbst.

Schaut hier den Trailer zu Those About To Die:

Those About To Die - Trailer (Deutsch) HD

Gladiatorenkämpfe und Korruption im Römischen Reich: Das ist Those About To Die

Die Serie ist im Rom des Jahres 79 n. Chr. angesiedelt. Brot und Spiele regieren das Römische Reich. Während das Zentrum des Imperiums starken Zuwachs von Sklavenarbeitern bekommt, wird das römische Volk von blutigen wie spektakulären Gladiatorenkämpfen und Wagenrennen im legendären Circus Maximus unterhalten. Doch schon bald soll eine größere Arena her, die die Blutgier des Volkes und das Leben vieler Arbeiter fordert: das Kolosseum.

Für Those About To Die versammelte Roland Emmerich unter anderem Anthony Hopkins (Das Schweigen der Lämmer) als Kaiser Vespian, Iwan Rheon (Game of Thrones) als Tenax, Tom Hughes (Victoria) als Titus Flavianus, Sara Martins (Death in Paradise) und Emilio Sakraya (60 Minuten) als Xenon vor der Kamera.

Wann kommt Those About To Die zu Amazon?

Those About To Die wird 10 Episoden umfassen und für Amazon Prime-Abonennt:innen nur einen Tag nach US-Start zur Verfügung stehen. Hierzulande erscheint die Serie am 19. Juli 2024 auf dem Streamer.

Podcast: Die 10 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 Serien-Highlights findet ihr im Juni nicht nur die Rückkehr des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon, sondern auch ungewöhnliche Netflix-Superhelden, Amazons Wiedersehen mit The Boys und die neue Star Wars-Realserie bei Disney+.