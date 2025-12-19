Perfekter Fallout-Ersatz für die Wartezeit auf neue Staffel 2-Folgen: Einer der größten Sci-Fi-Geheimtipps stillt euren Durst nach Bunker-Intrigen

Wer den Amazon-Hit Fallout liebt, kann jetzt direkt einen idealen Ersatz streamen. Die Sci-Fi-Serie Silo entfesselt Mord und Intrige 144 Stockwerke unter der Erde.

Für Amazon schwang sich Fallout im Jahr 2024 zu einem der größten Serienerfolge auf. Seit dem 16. Dezember 2025 ist die gefeierte Videospiel-Adaption endlich mit Staffel 2 zurück. Diese wird allerdings wöchentlich ausgestrahlt und lässt Fans nach jeder Folge eine ganze Woche warten. Aber keine Sorge: Es gibt idealen Sci-Fi-Ersatz, um die Wartepausen zu verkürzen.

Während ihr auf Amazon auch eine weitere Videospiel-Verfilmung entdecken könnten, haben wir noch einen anderen spannenden Tipp für euch, den ihr direkt streamen könnt. Alle, die nicht genug vom fesselnden Mikrokosmos der Vaults im postapokalyptischen Setting von Fallout bekommen können, sollten unbedingt einen Blick auf die Sci-Fi-Serie Silo werfen. Darin taucht Dune 2-Star Rebecca Ferguson in gefährliche Bunker-Intrigen ein.

Sci-Fi-Dystopie mit Bunker-Gesellschaft: Silo stillt den Durst nach Vault-Intrigen

Auf den ersten Blick haben Silo und Fallout einige Gemeinsamkeiten. Während die Ereignisse rund um die unterirdischen Vaults nur einen Teil der Videospiel-Adaption ausmachen, fokussiert sich die Sci-Fi-Serie von Apple TV voll und ganz auf das klaustrophobische Setting. Und gegen das Silo sind die Fallout-Vaults ein Witz.

Das titelgebende Silo ist ein 144 Stockwerke tiefer Betonkoloss, in dem sich die letzten 10.000 Menschen der Erde befinden. Wie lange sie dort schon sind und welches Ereignis ihre Vorfahren unter die Erde brachte, weiß heute niemand mehr. Eines ist aber sicher: Die Luft an der Erdoberfläche ist toxisch und absolut tödlich.

Hier könnt ihr den Trailer zur Sci-Fi-Serie Silo schauen:

Silo - S01 Trailer (Deutsch) HD

Durch die vertikale Untergrund-Klassengesellschaft voller Eigenheiten, strenger Gesetze, totaler Überwachung und Intrigen führt uns die schroffe Mechanikerin Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), die unerwartet zur neuen Silo-Ermittlerin ernannt wird – und durch ihre neue Anstellung direkt in eine Verschwörung gerät.

Die Sci-Fi-Serie begeistert nicht nur mit fantastischen Schauwerten, einnehmendem Worldbuilding und erdrückender Atmosphäre, sondern auch einer wendungsreichen Geschichte voller schockierender Enthüllungen. Sci-Fi-Fans sollten sich diesen Mix aus Mystery-Krimi, Gesellschafts-Dystopie und beklemmendem Paranoia-Thriller nicht entgehen lassen.

Zum Weiterlesen: Fallout Staffel 2 im Serien-Check

Und das Beste daran? Ihr könnt jetzt direkt schon zwei Staffeln von Silo mit jeweils 10 Folgen streamen. Das ist aber noch nicht das Ende.



Nach Fallout Staffel 2: Die Zukunft der Sci-Fi-Serie Silo ist schon sicher

Wie auch Fallout basiert Silo auf einer Vorlage. In diesem Fall ist es kein Videospiel, sondern eine Romanreihe von Autor Hugh Howey. Die ersten zwei Staffeln adaptieren aber nur das erste Buch. Danach gibt es noch zwei weitere Romane, die mit den bereits bestellten Staffeln 3 und 4 komplett verfilmt werden.

Eine 3. Staffel von Silo ist bereits im Kasten und geht 2026 bei Apple TV an den Start. Die finale 4. Staffel wird aktuell schon gedreht. Für genug Bunker-Thrills ist also erstmal gesorgt, ehe Fallout voraussichtlich erst 2027 mit Staffel 3 bei Amazon Prime Video weitergeht.

Fallout Staffel 2 und mehr im Podcast: Die besten Serien 2025 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 25 besten Serien vor, die es im Jahr 2025 zu entdecken gab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom meisterhaften Andor-Finale, der fantastischen Dexter-Rückkehr über packende Western und Gladiatoren-Action bis zur neuen Staffel des Videospiel-Überfliegers Fallout und genialen Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

