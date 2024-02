Perfekter LOL-Ersatz vor Staffel 5 begeistert mit noch mehr Stars: 6 Promis mischen Folge 3 und 4 von Amazons Teddy Teclebrhan Show auf

LOL-Star Tedros "Teddy" Teclebrhan hat bei Amazon Prime Video jetzt seine eigene Show. Ab sofort gibt es Folge 3 und 4 mit vielen weiteren Promi-Gästen zu streamen.

Welche Stars treten in Folge 3 und 4 der Teddy Teclebrhan Show auf?

LOL: Last One Laughing stieg Tedros Teclebrhan zum großen neuen Star der deutschen Comedy-Szene auf. Da wundert es nicht, dass er mit Die Teddy Teclebrhan Show noch vor LOL Staffel 5 seine eigene Sendung bei Amazon Prime Video bekommen hat.Und auch dort glänzt das Serien-Spektakel mit vielen Promi-Gästen.

Wie aus einer Pressemitteilung von Amazon Prime Video hervorgeht, werden in den neuen Folgen der Show folgende Gäste zu sehen sein:

Schauspieler Albrecht Schuch (Im Westen nichts Neues)

(Im Westen nichts Neues) Schauspielerin Iris Berben (Triangle of Sadness)

(Triangle of Sadness) Mentalist, Magier und TikTok-Star Dannero

Musiker und Produzent Patrice Bart-Williams

Psychologin und Autorin Stefanie Stahl

Autor und Gartenexperte Horst Mager

Schaut euch hier den Trailer zur Teddy Teclebrhan Show an:

In welchem Rahmen die Prominenten auftreten, ist noch nicht bekannt. Die Teddy Teclebrhan Show verbindet Live-Auftritte mit Sketch-Einlagen, bei denen viele von Teclebrhans Comedy-Persönlichkeiten wie Antoine, Percy oder Ernst Riedler zu sehen sind. Folge 5 und 6 der Teddy Teclebrhan Show erscheinen am 5. März 2024.

Wann kommt LOL Staffel 5 zu Amazon Prime Video?

Die neue Staffel des Comedy-Hits LOL: Last One Laughing soll an Ostern 2024 bei Amazon Prime Video starten. Ein genaues Startdatum ist allerdings bisher noch nicht bekannt.

