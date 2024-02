Perfekter LOL-Ersatz vor Staffel 5: Bei Amazon startet heute die brandneue Show eines Fan-Lieblings des Bully-Hits

LOL-Liebling Teddy Teclebrhan bekommt seine eigene Comedy-Serie bei Amazon Prime. Den witzigen LOL-Ersatz könnt ihr ab jetzt im Abo streamen.

Mit seinem abgefahrenen Humor mischte Tedros "Teddy" Teclebrhan die 1. Staffel von Bullys Comedy-Hit LOL: Last One Laughing mächtig auf. Zuletzt kehrte er noch einmal für das Weihnachtsspecial zu dem Amazon Prime-Format zurück.

Wenn ihr von Teddy und seinen schrägen Rollen nicht genug bekommen könnt und die Wartezeit auf LOL Staffel 5 überbrücken wollt, gibt es jetzt perfekten Ersatz. Bei Amazon Prime * könnt ihr ab sofort Die Teddy Teclebrhan Show streamen.

Das erwartet euch in Teddys eigener Comedy-Serie bei Amazon Prime

Die neue Comedy-Serie des Fan-Lieblings umfasst insgesamt sechs Episoden, die ähnlich wie LOL veröffentlicht werden. Zum Start gibt es ab heute zwei Folgen, die nächsten beiden erscheinen kommende Woche und die letzten dann übernächste Woche.

Die Teddy Teclebrhan Show mixt Live-Show-Auftritte mit inszenierten Sketchen im skurrilen Casting-Format und wartet mit Auftritten zahlreicher bekannter Gesichter auf. Dazu zählen unter anderem Heiner Lauterbach, Karoline Herfurth, Steven Gätjen und Iris Berben. Fans dürften sich aber am meisten über die verschiedenen Kultrollen von Teddy selbst freuen, darunter Antoine und Percy, die natürlich auch alle in der Amazon-Serie dabei sind.

Wann startet LOL Staffel 5 bei Amazon Prime?

Die neuen LOL-Folgen sollen zu Ostern 2024 bei Prime starten. Ein genaues Datum wurde noch nicht enthüllt.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.

