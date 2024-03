Perfekter The Gentlemen-Ersatz für Guy Ritchie-Fans, den noch niemand kennt: Streamt die knallharte Gangster-Serie, die einen Kultfilm der 2000er wiederbelebt

Wer den Netflix-Hit The Gentlemen liebt, kann gegenwärtig einen idealen Ersatz streamen. Die Gangster-Serie Sexy Beast erzählt die Vorgeschichte zu einem Kulthit aus dem Jahr 2000.

Harte Action, Tweed-Anzüge und jede Menge Wortwitz: Britische Räuberpistolen sind oft endlos unterhaltsam. Wem Guy Ritchies die Netflix-Serie The Gentlemen gefallen hat, der kann jetzt auf Paramount+ seine Gangster-Gelüste befriedigen. Und zwar mit Sexy Beast.

Für Guy Ritchie-Fans: The Gentlemen-Ersatz Sexy Beast holt Kultfigur zurück

Die Sexy Beast-Serie dreht sich um die Kleinganoven Gal (James McArdle) und Don (Emun Elliott), die in den 1990ern groß in die Londoner Unterwelt einsteigen wollen. Dabei lernt Gal auch die Erotikfilmdarstellerin DeeDee (Sarah Greene) kennen und beginnt mit ihr eine gefährliche Affäre.

Schaut euch hier den Trailer zur Sexy Beast-Serie an:

Sexy Beast - S01 Trailer (Deutsch) HD

Sexy Beast erzählt die Vorgeschichte zum gleichnamigen Kultfilm, in dem Gal (Ray Winstone) nach langer Zeit wieder auf den mittlerweile extrem bedrohlichen Don (Ben Kingsley) trifft. Unter der sengenden Sonne eines spanischen Urlaubsortes versucht er, seine Haut zu retten. Die Krimikomödie ist der erste Kinofilm des Meisterregisseurs Jonathan Glazer (The Zone of Interest) und gilt als einer der Höhepunkte des britischen Gangsterfilms.

The Gentlemen-Fans werden an Sexy Beast vor allem die skurrilen Figuren, die schnippischen Dialoge und das britische Unterwelt-Ambiente feiern. Alle acht Folgen gibt es bei Paramount+ * zu streamen. Wenn ihr ein Abo bei Amazon Prime * habt, könnt ihr die erste Folge sogar gratis schauen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, WOW und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im April die großangelegte Sci-Fi-Videospiel-Verfilmung Fallout bei Amazon. Außerdem zeigt Netflix mit Ripley ein vielversprechendes Thriller-Remake mit Sherlock-Bösewicht und Robert Downey Jr. ist in The Sympathizer kaum wiederzuerkennen.