Peter Jackson hat seit 11 Jahren keinen Spielfilm mehr gedreht: Jetzt will er einen ausgestorbenen Vogel zurückbringen

Der letzte Spielfilm von Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson ist 11 Jahre her. Jetzt schreibt er Fantasy-Drehbücher und will eine ausgestorbene Tierart wiederbeleben.

Mit seiner Herr der Ringe-Trilogie erklomm Peter Jackson den Regie-Olymp. Mit den Hobbit-Filmen zementierte er seine Vormachtstellung in Mittelerde. Doch wer in den letzten Jahren auf neue Spielfilme von ihm hoffte, wurde enttäuscht. Hinter den Kulissen arbeitet er jedoch aktiv an mehreren Projekten – und will unter anderem eine vor 600 Jahren ausgestorbenen Tierart zurückbringen.

"Bin nicht in Rente": Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson hat gerade viele Eisen im Feuer

Vor elf Jahren, also 2014, brachte Peter Jackson seinen letzten Spielfilm in die Kinos, Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere. Anschließend vertiefte er sich im Dokumentargenre und widmete sich dort seiner historischen und musikalischen Leidenschaft: Für die Kriegs-Doku They Shall Not Grow Old restaurierte er mit neuster Technik altes Material aus dem Ersten Weltkrieg. Dann tauchte er in die Welt der The Beatles ab. Neue Spielfilmabenteuer blieben allerdings aus.

Von Variety wurde Peter Jackson kürzlich gefragt, ob er heimlich in den Ruhestand gegangen sei. Der Regisseur verneinte das vehement. Tatsächlich werkelt er aktuell an vielen Dingen gleichzeitig:

Nein, nein. Ich bin ganz bestimmt nicht in Rente. Wir arbeiten gerade an drei verschiedenen Drehbüchern. Ich schreibe drei unterschiedliche Skripte.

Ob hierbei die Rede von den zwei geplanten neuen Herr der Ringe-Filmen und dem neuen Fantasy-Abenteuer Temeraire nach den Drachen-Büchern von Naomi Novik ist, lässt Jackson offen, fährt aber konkreter fort:

Wir produzieren den gerade geschriebenen [Herr der Ringe-Film] The Hunt for Gollum, den Andy Serkis nächstes Jahr inszenieren wird. Ich habe es genossen, an Dokumentarfilmen zu arbeiten, was vielleicht zeigt, dass ich alt werde, und natürlich am Get Back-Projekt der Beatles. Ich habe viele verschiedene Dinge über die Beatles gemacht und werde das wohl auch weiterhin tun.

Wer noch immer auf die von Peter Jackson zusammen mit Steven Spielberg geplante Fortsetzung Tim und Struppi 2 wartet, sollte sich derzeit also nicht allzu große Hoffnungen machen. Zumal der Herr der Ringe-Filmemacher eine neue Leidenschaft gefunden hat.



Peter Jackson will eine tote Vogelart retten: den riesigen Moa

Aktuell liegen die Prioritäten des neuseeländischen Filmemachers auf einem ungewöhnlichen wissenschaftlichen Projekt, das ein wenig an Jurassic Park erinnert: Das biowissenschaftlichen Unternehmen Colossal will den äußerlich Strauß-ähnlichen, ausgestorbenen Vogel Moa wieder zum Leben erwecken. 15 Millionen US-Dollar haben Peter Jackson und seine (kreative und Lebens-)Partnerin Fran Walsh in diese genetische Anstrengung investiert. Der einst weltgrößte Vogel erreichte eine Höhe von dreieinhalb Metern, war komplett flügellos und lebte auf Neuseeland. Vor 600 Jahren wurde das Tier von den ersten menschlichen Siedlern auf der Insel allerdings zu Tode gejagt.

Folgendes Video stellt das Projekt näher vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Screen Rant gegenüber erklärte Peter Jackson:

Für mich wäre das rückgängig gemachte Aussterben des Moa genauso aufregend wie, wenn nicht sogar aufregender als jeder Film, den ich drehen könnte. Ich habe schon viele Filme gemacht, aber den großen Moa wiederzuerwecken würde mich aktuell mehr begeistern als alles andere.

Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson hat seiner Fantasy-Liebe keineswegs abgeschworen. Aber aktuell lebt er sie in der echten Welt aus.