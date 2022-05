Platz 1 auf der Guardians of the Galaxy-Todesliste: Marvel-Star deutet letzten Auftritt seiner Figur an

In Guardians of the Galaxy 3 soll eine Marvel-Figur sterben. Die emotionalen Abschiedsworte eines Stars deuten jetzt auf seine Figur hin.

Marvel-Fans rätseln, welche Helden-Figur in Guardians of the Galaxy 3 den Tod finden könnte. Nebula-Darstellerin Karen Gillan setzt sich nun für solche Spekulationen auf die Pole Position. Durch einen rührenden Instagram-Post.

Marvel-Darstellerin verabschiedet sich von Guardians of the Galaxy 3

Dort schreibt sie:

Ich weiß nicht, ob Nebula danach zurückkehren wird, es ist möglich, dass dies ihr letztes Kapitel ist. Und wenn das der Fall ist, dann möchte ich mich bei James Gunn dafür bedanken, dass ich eine so interessante, komplexe und faszinierende Figur spielen durfte.

Das könnte schlicht bedeuten, dass das Schicksal von Thanos-Tochter Nebula im MCU nicht sicher ist. Bei all der Marvel-Geheimhaltung ist ihr Tod aber vielleicht schon beschlossene Sache. Und Gillan darf nur nichts verraten. Für einige Fans hat der drohende Guardians of the Galaxy 3-Tod ohnehin kein Gewicht.

Wann kommt der Marvel-Blockbuster Guardians of the Galaxy 3 ins Kino?

Bis MCU-Fans über Leben und Sterben ihrer Lieblinge Gewissheit haben, wird es noch dauern. Guardians of the Galaxy 3 soll am 3. Mai 2023 ins Kino kommen. James Gunn hat verdeutlicht, dass es der letzte Auftritt des Teams um Peter Quill (Chris Pratt) werden wird.

