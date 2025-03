Neuer Platz 1 bei Amazon Prime: Drei-Stunden-Meisterwerk nach wahrer Geschichte, das vor zwei Jahren die ganze Welt in Atem hielt

Einer der bedeutendsten Filme der letzten 10 Jahre belegt bei Amazon Prime den ersten Platz der Charts. Er basiert auf einer wahren Geschichte und war bei Kinostart Teil eines gigantischen Hypes.

Ein Physiker hält die Welt in Atem: Was sich womöglich seit Jahrzehnten nicht mehr in der Realität abspielte, zeigte sich 2023 im Kino. Und zwar mit dem Meisterwerk Oppenheimer, das in Kombination mit dem Konkurrenten Barbie bei Kinostart einen riesigen, globalen Hype auslöste. Jetzt erobert Christopher Nolans Drama nach wahrer Geschichte die Filmcharts auf Amazon Prime Video.

Platz 1 bei Amazon Prime: Oppenheimer wäre um ein Haar nicht gedreht worden

Oppenheimer dreht sich um den amerikanischen Wissenschaftler J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), der aufgrund seiner Expertise zum Leiter des streng geheimen Manhattan Projects ernannt wird: Ab Anfang der 1940er Jahre arbeiten dort Akademiker fieberhaft am Bau der ersten Atombombe, um Nazideutschland und Japan im Zweiten Weltkrieg zu bezwingen.

Schaut euch hier den Trailer zu Oppenheimer an:

Oppenheimer - Trailer 2 (Deutsch) HD

Oppenheimer, der als so genial wie arrogant gilt, verschreibt sich seiner neuen Aufgabe mit Haut und Haaren, was vor allem für seine Frau Kitty (Emily Blunt) eine extreme Belastung bedeutet. Einen Gegenspieler findet er in Lewis Strauss (Robert Downey Jr.), der sich von dem Ausnahmewissenschaftler persönlich gekränkt sieht.

Insbesondere nach den Bombenabwürfen über Japan und dem Beginn des Kalten Krieges will Oppenheimer die Gefahr seiner Erfindung eindämmen, stößt bei Militär und Politikern allerdings auf Unverständnis und Feindseligkeit.

Nolans Inszenierung einer in ihren Grundlagen wahren Geschichte begeisterte 2023 Publikum wie Kritik. Auf Seiten wie Rotten Tomatoes werden die Bildgewalt des Films und das Schauspiel Murphys hervorgehoben. Der Film gewann sieben Oscars. Und wäre fast wegen James Bond nicht zustande gekommen.

Denn eigentlich wollte Christopher Nolan nach seinem Zeitreise-Thriller Tenet einen James Bond-Film drehen. Aber da ihm die 007-Produzenten nicht das Recht auf die finale Schnittfassung einräumten, suchte er sich eine Alternative. Für alle Fans auf Amazon Prime Video ein absoluter Glücksfall – der Film ist dort erst seit wenigen Tagen verfügbar und steht jetzt an der Spitze der Charts:

