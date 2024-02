Platz 1 bei Netflix: Nach Zwei an einem Tag kehren Leo Woodall und Ambika Mod noch dieses Jahr mit neuen Serien zurück

Wer nach der Netflix-Hit Zwei an einem Tag von den beiden Stars Leo Woodall und Ambika Mod nicht genug bekommt, kann sich freuen. Beide kehren bald mit neuen Serienprojekten zurück.

Seit letzter Woche erobert die Serie Zwei an einem Tag nicht nur die Herzen der Zuschauenden, sondern auch die Netflix-Charts. Basierend auf der gleichnamigen Romanvorlage von David Nicholls folgen wir der Liebesgeschichte von Dexter und Emma über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten.

Ihr habt bereits alle 14 Folgen von Zwei an einem Tag (oder auch One Day) durchgeschaut und wollt mehr von den fantastischen Hauptdarstellenden Leo Woodall und Ambika Mod sehen? Dann gibt es gute Nachrichten! Denn beide Stars kehren noch dieses Jahr in zwei neuen Serien zurück – allerdings nicht bei Netflix.

Zwei an einem Tag-Star Leo Woodall wird für Apple TV+ zum Mathe-Genie

In Zwei an einem Tag ist Leo Woodall als Dex zu sehen, seine bisher größte Rolle. Zuvor machte sich der 27-jährige Brite vor allem als charmanter "Neffe" in der 2. Staffel von The White Lotus auf sich aufmerksam. Kleinere Nebenrollen übernahm er in den Serien Citadel und Vampire Academy sowie in dem Tom Holland-Drama Cherry.

Apple TV+ Leo Woodall in der Thriller-Serie Prime Target

Die nächste Serienhauptrolle von Leo Woodall steht aber schon kurz bevor. Bei Apple TV+ wird er in der Thriller-Serie Prime Target als Mathematik-Genie Edward Brook zu sehen sein, der in eine gewaltige Verschwörung hineingerät. Ein Startdatum gibt es noch nicht.



Nach Zwei an einem Tag wechselt Amibka Mod bei Disney+ ins Thriller-Genre

In Zwei an einem Tag hat Ambika Mod als Emma Morley die Herzen des Publikums erobert – und dann in Tausend Teile zerschmettert. Zuvor erlangte die 29-Jährige internationale Aufmerksamkeit durch ihre Rolle in der erschütternden Krankenhaus-Serie This Is Going to Hurt.

Noch dieses Jahr wird Ambika Mod, genau wie ihr Netflix-Co-Star, ebenfalls in einer Thriller-Serie zu sehen sein, die allerdings bei Disney+ erscheint. Die Serie handelt von einer zweifachen Mutter, deren Leben ins Chaos stürzt, nachdem ihre Tochter während einer Pyjamaparty von einer mysteriösen Frau entführt wird.

Welche Rolle Ambika Mod in der 5-teiligen Thriller-Serie Playdate übernimmt, ist noch nicht bekannt. Weitere Stars sind Denise Gough (Andor), Holliday Grainger (Die Borgias) und Jim Sturgess, der in der ersten Zwei an einem Tag-Verfilmung als Dex zu sehen war.

