PlayStation 5 mit Horror-Klassiker kaufen: Das aktuell günstigste PS5-Bundle mit Resident Evil 4 Remake gibt es jetzt bei MediaMarkt

Die PlayStation 5 (PS5) erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und ihr könnt sie euch jetzt besonders günstig in einem neuen Spiele-Bundle mit dem Remake von Resident Evil 4 schnappen.

Während Resident Evil auf Netflix zuletzt eine bittere Niederlage einstecken musste, erfreut sich das beliebte Horror-Franchise in der Spielewelt weiterhin großer Beliebtheit: Am 24. März erscheint eine überarbeitete Neuauflage des Klassikers Resident Evil 4 von 2005, auf die sich viele Fans schon freuen.

Wer noch keine PlayStation 5 sein Eigen nennt, kann das Spiel zusammen mit der gefragten Konsole aktuell vergleichsweise günstig für versandkostenfreie 569 Euro bei MediaMarkt * online bestellen. Laut verschiedenen Preisvergleichsseiten handelt es sich hierbei um das aktuell günstigste PS5-Bundle und auch einzeln würden Spiel und Konsole mehr kosten. Dabei sind die attraktiven Kombi-Angebote zur PS5, wie zuletzt in Verbindung mit Hogwarts Legacy, gerne schnell ausverkauft.

Das bietet das Resident Evil 4 Remake



Die überarbeitete Neuauflage von Resident Evil 4 handelt wie das Original sechs Jahre nach den Ereignissen von Resident Evil 2 (das man zum Verständnis nicht unbedingt gespielt haben muss) und schickt euch in Person des Agenten Leon Kennedy in ein entlegenes spanisches Dorf. Dort soll man das Verschwinden der Tochter des US-Präsidenten untersuchen.



Was man im Verlauf des Spiels allerdings aufdeckt, ist alles andere als das, womit der Protagonist gerechnet hat und so muss man sich mit einer gewalttätigen Sekte und Parasiten herumschlagen. Das Remake überarbeitet dabei das Original von 2005 sowohl hinsichtlich Grafik und Steuerung als auch einige Aspekte der Geschichte für ein modernes Spielerlebnis. Weitere Details findet ihr auch im Shop *.



Sony / Capcom

Erstes Tests, wie etwa von den Kolleg:innen von GamePro , feiern das Remake: So gab es hier eine starke Wertung von 93 Prozent für die PS5-Version und im Fazit heißt es, dass Resident Evil 4 zeige, wie ein richtig gutes Remake sein muss. Zudem biete es auch für Neulinge "besten und extrem vielseitigen Action-Horror".

Abseits der zuletzt gescheiterten Netflix-Serie war Resident Evil unterdessen als Videospielverfilmung der ersten beiden PlayStation-Teile zuletzt 2021 in Resident Evil: Welcome to Raccoon City zu sehen, während im Zombie-Horror-Bereich derzeit vor allem The Last of Us das Zepter hochhält. Weitere aktuelle Angebote und Rabattaktionen finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Themenseite.



