Poster zu Avatar 3 enthüllt: Es zeigt die große Bösewichtin und kündigt den ersten Trailer der Sci-Fi-Fortsetzung an

Avatar-Fans dürfen sich über das erste Poster zum dritten Teil Fire and Ash freuen. Dieses enthüllt Varang, die große neue Bösewichtin des Sci-Fi-Films.

Lange müssen sich Avatar-Fans nicht mehr gedulden, bis der dritte Teil der beliebten Sci-Fi-Reihe von James Cameron die weltweiten Kinos erreicht. Einen neuen Vorgeschmack gibt es jetzt schon in Form des ersten offiziellen Posters zu Avatar 3: Fire and Ash, das nicht weniger als die neue Bösewichtin des Films zeigt: Varang.

Erstes Avatar 3-Poster enthüllt Blick auf Bösewichtin Varang

Varang ist die Anführerin des Na'vi-Klans Mangkwan, die auch als Ash People bezeichnet werden. Im Sci-Fi-Kracher wird sie von Game of Thrones-Star Oona Chaplin verkörpert, die auf dem ersten Poster feuerlodernde Augen und eindrückliche, rote Kriegsbemalung aufweist. Doch seht selbst:

Avatar 3: Fire and Ash setzt nach den Ereignissen aus Avatar 2: The Way of Water an, in dem sich Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) und ihre Familie mit Pandoras Wasser-Klan Metkaynia zusammengetan haben, um sich und ihr Paradies vor den Menschen um Quaritch (Stephen Lang) zu verteidigen. Teil 3 wird sie erstmals gegen einen anderen Na'vi-Stamm aufstellen, die Ash People, die von Jakes Na'vi-Klan übergelaufen sind.

Avatar 3: Fire and Ash-Trailer läuft vor The Fantastic Four: First Steps im Kino

Mit der Enthüllung des Posters wurde ebenfalls bekanntgegeben, wann der erste Trailer zu Avatar 3: Fire and Ash zu sehen sein wird. Nachdem dieser bereits bei der ComicCon im April einem ausgewählten Publikum gezeigt wurde, wird er in den USA exklusiv vor dem kommenden Marvel-Kracher The Fantastic Four: First Steps in den Lichtspielhäusern zu sehen sein. Deutsche Kinos dürften die Vorschau ebenfalls zeigen.

Wann der Trailer daraufhin seinen Weg in die Weiten des Internets findet, bleibt vorerst abzuwarten. The Fantastic Four: First Steps startet noch diese Woche, am 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Avatar 3: Fire and Ash kommt am 17. Dezember 2025 auf die große Leinwand.