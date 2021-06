Pride Month 2021: Das passiert jetzt bei Moviepilot

Im Pride Month wird die LGBTQ+ Community gefeiert und auf ihre Belange aufmerksam gemacht – auch von uns. Doch das ist nur der Startschuss.

Wir lieben Popkultur. Filme, Serien, Bücher, Videospiele entführen uns in neue Welten und geben uns die Möglichkeit, durch die Augen anderer Geschichten zu erleben, die weit von unserem eigenen Alltag entfernt sind. Popkultur schafft neue Perspektiven, lässt uns Dinge abseits unserer eigenen Lebensrealität besser verstehen und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zu mehr Akzeptanz und Empathie.

Mindestens genauso wichtig ist, dass wir uns alle in Serien oder Filmen wiedererkennen können. Jemand nimmt ein Gefühl, ein Trauma, eine Erfahrung und verpackt sie so viel klarer in Worte und Bilder, als wir es selbst jemals könnten. Popkultur hilft uns dabei, uns selbst besser zu verstehen, vielleicht zum ersten Mal wirklich gesehen und gehört zu werden – und gibt uns das Gefühl, nicht allein zu sein.

Repräsentation ist aber nicht nur auf dem Bildschirm und der Leinwand wichtig, sondern auch in der Auseinandersetzung mit und der Berichterstattung über Popkultur selbst.

Was passiert im Pride Month 2021?

Der Pride Month findet jedes Jahr im Juni statt. Einen ganzen Monat lang soll sexuelle und genderbezogene Vielfalt gefeiert und bewusst auf die Belange und Erfahrungen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transmenschen, queeren Personen und allen weiteren sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten – kurz LGBTQ+ – aufmerksam gemacht werden.

Denn auch wenn sich in den vergangenen Jahrzehnten einiges getan hat: Queere Personen sind auch im Jahr 2021 noch Diskriminierung, Gewalt und Vorurteilen ausgesetzt. Deswegen wollen wir bei Moviepilot den diesjährigen Pride Month dazu nutzen, uns ganz bewusst mit queeren Geschichten, Themen und Perspektiven auseinanderzusetzen. Von Filmen und Serien, die abseits von heterosexuellen Beziehungsmodellen und festgefahrenen Rollen- und Geschlechterbildern ganz neue Wege beschritten haben, zu Teilen der Popkultur, die im Verborgenen unseren Blick auf Geschlechterrollen, Geschlechtsidentitäten und Sexualität verändert haben.

Unsere Artikel und Podcast-Folgen zum Pride Month sollen allerdings nur der Anfang sein: Moviepilot ist ein Ort für jede Person, die Popkultur liebt. Unabhängig von Geschlechtsidentität oder Sexualität. Deswegen ist der Pride Month 2021 für uns kein zeitlich begrenztes Themen-Special, sondern ein Startschuss. Für eine diversere, bewusstere Auseinandersetzung mit Popkultur in all ihren Facetten.

Hier findet ihr alle Artikel, die im Rahmen des Pride Month 2021 erschienen sind:

Welches Thema rund um LGBTQ+ würdet ihr euch auf Moviepilot wünschen?