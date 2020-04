Programmänderung: Stallone und Schwarzenegger in Actionkracher heute bei RTL

RTL ändert sein Programm diese Woche schon wieder. Nach Guardians of the Galaxy strahlt der Sender heute Abend Escape Plan mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger aus.

In letzter Zeit musste sich RTL am Dienstagabend oft gegen den Quoten-Champion The Masked Singer von ProSieben behaupten - und zog in der Regel den Kürzeren. Verschiedene Shows wie Wer wird Millionär? oder Die 25 brachten dem Sender zur Primetime nur unterdurchschnittliche Zuschauerzahlen ein.

Für merklich bessere Quoten sorgte letzte Woche die Entscheidung, um 20:15 Uhr den Marvel-Blockbuster Guardians of the Galaxy auszustrahlen. Diesen Weg geht RTL laut Quotenmeter jetzt nochmal. Um 20:15 Uhr schickt der Sender heute Abend den Actionthriller Escape Plan mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger ins Zuschauerrennen gegen das The Masked Singer-Staffelfinale.

In Escape Plan wollen Stallone und Schwarzenegger aus dem Gefängnis ausbrechen

Als Ray Breslin spielt Sylvester Stallone in Escape Plan einen Experten für die Konstruktion von Hochsicherheitsgefängnissen. Eines Tages landet Ray jedoch für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, selbst in einer seiner ausbruchssicheren Bauten. Um eine Lücke in dem komplexen System zu finden und ausbrechen zu können, sucht er sich Unterstützung bei einem Team aus Häftlingen (Arnold Schwarzenegger und Curtis '50 Cent' Jackson).

In der Moviepilot-Community kommt Escape Plan auf einen soliden Bewertungsdurchschnitt von 6,4 durch die Bewertungen von rund 4.700 Nutzern. In Kommentaren zum Film wird immer wieder das gelungene Aufeinandertreffen der Action-Ikonen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger betont. Bei Escape Plan soll es sich im Großen und Ganzen um einen gelungenen Actionfilm der alten Schule handeln.



© Concorde Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in Escape Plan

Escape Plan zog noch zwei Fortsetzungen nach sich, in denen Schwarzenegger aber nicht mehr mitspielt. Während der erste Teil 2013 noch einen Kinostart bekam, sind die Sequels Escape Plan 2: Hades und Escape Plan 3 - The Extractors mit Stallone direkt auf DVD/Blu-ray und als VoD erschienen.



Schon gesehen? Der Trailer zu Escape Plan 3 mit Sylvester Stallone

Escape Plan läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf RTL.

Schaut ihr euch Escape Plan im TV an?