Promi Big Brother 2024: Sender gibt die nächsten 3 Stars bekannt

Promi Big Brother steht in den Startlöchern und nach und nach werden die ersten Kandidat:innen der Reality-Show offiziell bestätigt. Jetzt folgte die nächste Ankündigung.

Bald meldet sich Promi Big Brother mit Staffel 12 auf Sat.1 zurück. Der Sender fütterte die Fans in den letzten Wochen mit Informationen rundum Starttermin und Bewohner:innen. Fünf Kandidat:innen stehen für das Reality-Format schon fest: Tatort-Star Mimi Fiedler, Reality-Star Mike Heiter, Ex-Fußballprofi Max Kruse, Sänger Daniel Lopes und Model Verena Kerth. Jetzt gibt es drei neue Gesichter, die in den TV-Container einziehen.

TikTok, Schauspiel, Reality: Diese Stars sind bei Promi Big Brother 2024 dabei

Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Reality-Show wurden jetzt die drei neuen Kandidat:innen bekannt gegeben, die sich den Herausforderungen bei Promi Big Brother stellen.

Sinan Movez – TikTok-Star ohne TV-Erfahrung

Der 19-Jährige hat 2,6 Millionen Follower:innen auf Social Media und ist es gewohnt, ständig sein Handy in der Hand zu halten und alles zu filmen. Und genau da liegt seine Herausforderung: "Promi Big Brother ist mein erstes Reality-TV-Format. Aber was für mich auf jeden Fall schwierig wird: Ich werde zum ersten Mal mein Handy abgeben müssen."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Cecilia Aroso – Reality-Ikone mit Biss



2015 startete Cecilia ihre TV-Karriere bei Germany’s Next Topmodel. Danach ging es für das Model steil bergauf und sie konnte sich vor TV-Anfragen nicht mehr retten. Obwohl Cecilia schon bei Formaten wie das Dschungelcamp, Kampf der Realitystars oder Bachelor in Paradise dabei war, reizt sie Promi Big Brother besonders: "Promi Big Brother ist rund um die Uhr live. So können die Leute die absolute Wahrheit ohne Schnitt erleben und sich so ein eigenes Bild machen. Das ist einzigartig in der Reality-Welt."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jochen Horst – Schauspieler



Jochen Horst startete 1995 mit der Serie Balko in der gleichnamigen Rolle durch. Für seine Zeit im TV-Container hat er eine gewisse Vorstellung: "Ich stelle mir vor, dass das Haus dieses Jahr vollgepackt ist mit modernster Technik. Virtuelle Realität, Hologramme, vielleicht sogar ein Haus, das man per Sprachbefehl steuern kann." Ob der Große Bruder dem gerecht werden kann?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

TV & Streaming: So könnt ihr Promi Big Brother 2024 schauen

Ab 7. Oktober 2024 können Fans Promi Big Brother täglich live um 20:15 Uhr in Sat.1 verfolgen. Doch damit nicht genug. Bereits am 4. Oktober 2024 startet der Sender mit Promi Big Brother – Der Countdown und gibt erste Einblicke in die Show. In diesem Zuge erfahren wir auch die restlichen Bewohner:innen des Containers. Ab 11 Uhr startet der kostenlose Livestream auf Joyn. Am Tag darauf können Fans im 24-Stunden-Livestream den Einzug der Bewohner und Bewohnerinnen schauen.