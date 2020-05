ProSieben-Sitcom abgesetzt: Comedy mit Friends-Star endet nach 4 Staffeln

Aktuell wird wieder über das Schicksal vieler Serien entschieden. Von der Sitcom Man with a Plan, die hierzulande auf ProSieben läuft, müssen wir uns nach vier Staffeln verabschieden.

Jedes Jahr im Mai entscheiden die großen Networks in den USA über das Programm der kommenden Saison. Neben NBC, ABC, FOX und The CW gehört dazu auch CBS. Der US-amerikanische Sender sprach zuletzt zwar einige Verlängerungen und Serienbestellungen aus, schlussendlich segneten aber auch ein paar Serien das Zeitliche.

Man with a Plan nach vier Staffeln abgesetzt

Wie Deadline berichtet, ist davon auch Man with a Plan betroffen, die hierzulande seit 2017 auf ProSieben im Free-TV ausgestrahlt wird. In den USA feierte die Serien mit Friends-Star Matt LeBlanc in der Hauptrolle bereits 2016 ihre Premiere auf CBS. Nach vier Staffeln wurde der Sitcom nun der Stecker gezogen.

In Man with a Plan schlüpft Matt LeBlanc in die Rolle von Adam Burns, einem Bauunternehmer, der glücklich mit seiner Frau Andi (Liza Snyder) verheiratet ist. Als Andi nach der Geburt ihrer Kinder jedoch wieder ins Berufsleben einsteigen möchte, soll sich einiges in Adams Leben verändern. Fortan ist er für den Haushalt und die Erziehung verantwortlich.

Wie lange läuft Man with a Plan noch auf ProSieben?

Fußend auf dieser Prämisse haben die Serienschöpfer Jackie Filgo und Jeff Filgo sowie ihr Autorenteam in den vergangenen Jahren vier Staffeln an Comedy-Material zusammengestellt. Auf ProSieben startet am 25. Mai 2020 aber erst einmal die dritte Runde - sprich: Bis wir etwas von der Absetzung von Man with a Plan merken, wird noch über ein Jahr vergehen.

Keine neuen Serien 2020? Der Simpsons-Sender trifft harte Entscheidung

Früher oder später sollten wir uns dennoch auf den Abschied vom planlosen Mann einstellen. Dafür dürfen wir uns demnächst über die erste Friends-Zusammenkunft seit über 16 Jahren freuen. Für HBO Max wird aktuell ein Reunion-Special mit Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer und natürlich auch Matt LeBlanc produziert.

