Keine neuen Serien 2020? Der Simpsons-Sender trifft harte Entscheidung

Der US-Sender FOX hat über das Schicksal zahlreicher Serien wie Die Simpsons und Bob's Burgers entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten und verlängerten Serien.

FOX ist eines der fünf großen US-Networks, das im Mai sein neues Serien-Programm für die kommende Saison vorstellt. Nur ist der Fahrplan für die Herbst-Season bekannt, die aufgrund der Coronakrise vor ein noch nicht dagewesenes Problem gestellt wird: Es wird keine neuen Real-Serien geben. Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen FOX-Serien für die Saison 2020/2021.

Der Serien-Herbst wird 2020 bei FOX ein Schock für Serien-Fans sein. Der US-Sender gab nun sein Programm bekannt, das fast nur noch aus Animationsserien und zurückbehaltenen Serien aus 2019 besteht. Neue Staffeln von Drama- und Comedy-Serien 9-1-1 oder Atlanta Medical wird es erst 2021 geben.

Alle Serien, die von FOX verlängert wurden

Fans von 911 und dem dazugehörigen Spin-off müssen sich noch bis 2021 auf neue Folgen gedulden. Die aktuell laufenden Staffeln könnt ihr in Deutschland bei Sky Ticket * streamen.

Der Trailer zu 9-1-1 Staffel 3:

9-1-1 - S03 Trailer (English) HD

Alle FOX-Serien, um die wir noch bangen müssen

Alle Serien, die von FOX abgesetzt oder beendet wurden

BH90210 - abgesetzt nach Staffel 1



Almost Family - abgesetzt nacht Staffel 1



Deputy - Einsatz Los Angeles - abgesetzt nacht Staffel 1



Empire - geplantes Ende nach Staffel 6, aufgrund der Coronakrise wurde die finale Staffel mit 18 statt 20 Folgen beendet



Alle Serien, die FOX 2020/2021 neu im Programm hat

Call Me Kat - Remake von Miranda mit TBBT-Duo Jim Parsons und Mayim Bialik



Housebroken - Animationsserie



Aufgrund der Coronakrise konnten in diesem Jahr keine Pilot-Folgen für die Serien-Neuheiten gedreht werden. Die bisher angekündigten neuen Serien werden erst 2021 zu sehen sein. Stattdessen wird FOX im Herbst die schon im Mai 2019 bestellten Serien neXt und Filthy Rich ausstrahlen. Diese wurden vor dem Produktionsstop in den USA bereits abgedreht und warteten bisher auf ein Startdatum.

Darüberhinaus füllt FOX sein dünnes Serienportfolio mit der Actionserie L.A.’s Finest. Das Bad Boys-Spin-off mit Jessica Alba stammt vom Sender Spectrum. Die bereits gesendeten 2 Staffeln hat FOX nun für sein Programm eingekauft.

