GNTM-Finale auf ProSieben zerrissen: "Schlimm, dreist und dilettantisch wie immer"

Germany's Next Topmodel Staffel 19 ist vorbei. Das Finale erntet, wie gegenwärtig die gesamte Show, von Fans und Expert:innen jede Menge Spott und Kritik.

Germany's Next Topmodel kann man seit geraumer Zeit bei seinem langsamen Untergang zusehen. Und das Finale der 19. Staffel, das Donnerstag bei ProSieben zu sehen war, ist laut Publikum keine Ausnahme.

Heidi Klum trifft bei GNTM-Finale auf ProSieben fragwürdige Entscheidungen

"Schlimm, dreist und dilletantisch wie immer", urteilt etwa Spiegel-Journalistin Anja Rützel auf Twitter. "Bisher das einzig sinnvolle an dieser Sendung", kommentiert eine andere Zuschauerin und zeigt ein Bild mit der politischen Aufschrift "It's a dress, not a yes" (dt. in etwa: "Ein Kleid macht noch keinen Konsens"). Andere Fans träumen sich einfach zurück in vermeintlich glücklichere GNTM-Zeiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war schlecht am GNTM-Finale und wer hat gewonnen?

In einer Analyse von Web.de heißt es, man habe bei ProSieben "zwar jede Menge Ideen, nur halt keine guten". Kritisiert wurde beispielsweise der Auftritt der Scorpions, deren Publikum sich mit der GNTM-Zielgruppe kaum überschneiden dürfte. Vor allem aber Heidi Klums begründungslose Absagen für die Verliererinnen des Finales ärgerten viele Zuschauer:innen. Am Ende gewann Finalistin Vivien den Wettbewerb.

Germany's Next Topmodel steht seit längerer Zeit in der Schusslinie von Fans und Öffentlichkeit. Grund ist unter anderem ein fragwürdiger Umgang mit den Teilnehmerinnen.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Juni-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.