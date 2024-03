PS5 Slim im Bestpreis-Angebot bei Amazon: Endlich gibt es das Konsolen-Update 100 Euro günstiger

Die neue Version der PlayStation 5 hat einen Kritikpunkt der Gaming-Fans ausgemerzt, allerdings gleichzeitig die Preise wieder nach oben getrieben. Doch jetzt lohnt es sich zuzuschlagen, denn die PS5 Slim gibt's jetzt so günstig wie nie.

Bei der Mehrwertsteuer-Aktion gab es die digitale PS5 Slim (ohne Laufwerk) zum historischen Bestpreis, jetzt ist die Disc Edition dran. Ihr bekommt gerade 100 Euro Rabatt auf die PS5 Slim mit Laufwerk bei Amazon * und MediaMarkt *.

PS5 Slim bei Amazon und MediaMarkt: Wie gut ist das Angebot?

Als das Konsolen-Update im November 2023 mit der PS5 Slim erschien, wurden die Preise wieder auf die unverbindliche Preisempfehlung von 549 Euro angehoben. Mit dem aktuellen Angebot von 449 Euro für die Variante mit Laufwerk haben wir aber endlich wieder das Black-Friday-Niveau erreicht, mit dem Unterschied, dass ihr jetzt die Slim Edition bekommt. Ob die Preise am Prime Day weiter fallen, steht leider noch in den Sternen. Wer nicht warten möchte, macht hier also nichts falsch.

Was ist neu bei der PS5 Slim?

Bis auf die erweiterte Festplatte (sie fasst jetzt 1TB) sind die Änderungen vor allem kosmetischer Natur.und entspricht so eher den Vorstellungen von zahlreichen Videospiel-Fans, die das Äußere der Standard-PS5 zu sperrig fanden.

Ein nettes Feature sind die austauschbaren Faceplates, also Abdeckungen des Gehäuses. So könnt ihr direkt bei Sony andere Designs bestellen und mühelos auf eure Konsole montieren.

Fantasy-Epos für die PS5

Natürlich braucht ihr auch die passenden Spiele, mit denen ihr die PS5 befeuert. Gerade ist zum Beispiel das von George R.R. Martin mitverfasste Fantasy-Meisterwerk Elden Ring stark reduziert.

In Elden Ring taucht ihr in das düstere Zwischenland ein, erkundet eine riesige offene Welt zu Fuß oder auf dem Pferderücken und erobert bedrohliche Festungen. Der neueste Streich der Dark Souls-Entwickler:innen wurde bei mehreren Awards zum Spiel des Jahres gewählt und auch die Kolleg:innen von der GameStar vergaben unfassbare 93 von 100 Punkten.

Mittlerweile wurde die erste Story-Erweiterung Shadow of the Erdtree angekündigt. Wenn ihr Elden Ring noch nicht gespielt habt, könnt ihr das Hauptspiel und DLC zusammen in einer Gesamtedition bei Amazon * vorbestellen.

Vorbestellen könnt ihr auch das heiß erwartete Samurai-Abenteuer Rise of the Ronin *, das wir euch bereits vorgestellt haben. Es erinnert mit seinem Japan-Setting stark an den aktuellen Disney+-Mega-Erfolg Shogun.

Weitere PS5-Spiele im Angebot

Die Zukunft der PlayStation: Die Gerüchte verdichten sich, dass wir in den nächsten Monaten eine PS5 Pro erleben werden, allerdings ist noch unklar, wann genau das sein wird. Möglicherweise könnte noch dieses Jahr so weit sein, ihr dürft gespannt sein.

