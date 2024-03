Shogun zum selber spielen: Dieser heiß erwartete PS5-Kracher lässt euch auf Konsole zum Samurai werden

Rise Of The Ronin entführt euch als umherziehender Samurai in das historische Japan und bietet durch das Setting Ähnlichkeiten zu Disneys neuer Erfolgsserie Shogun.

Die gefeierte neue Abenteuerserie mit Samurai-Action Shogun bricht bei Disney+ gerade einige Rekorde und gilt schon jetzt als eine der besten Serien des Jahres. Mit Rise of the Ronin erscheint unabhängig davon in wenigen Tagen ein neues Action-Rollenspiel für die PlayStation 5, in dem ihr euch stilgerecht als japanischer Krieger selbst in einer historischen Spielwelt austoben könnt.

Der von vielen heißt erwartete PS5-Titel ist derzeit sogar bei Amazon *, MediaMarkt * oder auch Saturn * bereits vor der Veröffentlichung am 22. März 2024 um 13 Prozent günstiger zu haben. Das spart euch immerhin 10 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) und lässt euch auch noch vor dem vollständigen Release der Serie euer eigenes Abenteuer im historischen Japan erleben.

Rise of the Ronin gibt euch Shogun-Feeling

Zwar erzählt Shogun in rund 10 Stunden Laufzeit von einem 400 Jahre alten Krieg, während Rise of the Ronin euch in die Mitte des 19. Jahrhunderts entführt, doch die szenischen Ähnlichkeiten sind unübersehbar. Im Spiel sorgt nach drei Jahrhunderten der Gewaltherrschaft des Tokugawa-Shogunats das Auftauchen westlicher Schiffe an den Grenzen des Landes für Chaos.

Umgeben von Krieg, Seuche und politischen Unruhen geht ihr als namenloser Krieger euren eigenen Weg durch eine offene Spielwelt und lenkt eine dynamische Geschichte, die sich mit euren Entscheidungen entwickelt und letztlich das Schicksal Japans mitbestimmt. Entwicklerstudio Team Ninja ist unter anderem für Nioh und Dead Or Alive bekannt und verspricht ein spannendes sowie dennoch zugängliches Kampfsystem mit verschiedenen Komplexitätsstufen. Weitere Details zu den Spiel-Features und Vorbesteller-Boni findet ihr auch bei Amazon *.

Rise of the Ronin soll vielschichtig sein



Gegenüber Gamepro haben die Entwickler:innen zudem erklärt, dass Rise of the Ronin auch wahlweise einen einfacheren Story-Modus haben wird, der sich mehr auf die Geschichte denn auf das Kampfgeschick konzentriert. Spielerisch vergleichen lässt sich das neue Samurai-Spiel dabei laut Gamestar am ehesten mit einer Mischung aus Assassin’s Creed, Ghost of Tsushima und Elden Ring.

Egal ob erfahrener Kämpfer oder Neueinsteiger: Rise of the Ronin sollte also für jeden etwas dabei haben, besonders wenn euch die packende Shogun-Serie auf Disney+ gerade voll in ihrem Griff haben sollte. PC- und Xbox-Spieler gehen derweil leider leer aus, da das Spiel derzeit exklusiv für PS5 angekündigt ist.

