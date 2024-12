Pulverisiert selbst Fallout: Neue Amazon-Serie macht Keanu Reeves zur knallharten Ein-Mann Armee

Bei Amazon ist heute eine Serie zu sehen, in der Keanu Reeves als Kämpfer in einem Sci-Fi-Krieg mitwirkt. Die Videospiel-Adaption lässt selbst Fallout klein wirken.

Amazons Fallout-Serie präsentierte uns im April diesen Jahres eine bildgewaltige Videospielwelt. Aber was heute auf dem Streaming-Dienst erscheint, übertrifft die Dimensionen der Sci-Fi-Adaption mehr als zehnfach: Secret Level setzt gleich 15 Spiel-Universen in 15 Episoden um. Und in einem davon führt Keanu Reeves einen erbitterten Krieg.

Keanu Reeves als Krieger: Amazon-Serie adaptiert preisgekrönte Spiele-Franchises

Jede Folge von Secret Level nimmt sich ein anderes Spiele-Universum vor. Zu den Spielen gehören folgende Vertreter:

Amored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Horror of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40K

Auf einen Keanu Reeves-Auftritt dürfen sich Fans des Sci-Fi-Franchise Armored Core freuen: Dort spielt der digitalisierte Star den Piloten eines gigantischen Kampfroboters in einem finsteren Konflikt zwischen vielen zwielichtigen Parteien.

Schaut euch hier Keanu Reeves im Secret Level-Trailer an:

Secret Level - Armored Core Trailer (English) HD

Reeves ist nicht der einzige Star, der den Figuren der Adaptionen mindestens seine Stimme geliehen hat: Zum Cast der Amazon-Serie gehören unter anderem auch Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick.

Aber auch hinter der Kamera finden sich bekannte Namen. Showrunner der Serie ist Tim Miller, der auch bereits für die Netflix-Serie Love, Death & Robots verantwortlich war. Als Animations-Abenteuer zwischen Sci-Fi und Fantasy schlägt es in eine ähnliche Kerbe wie Secret Level.

