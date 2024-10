Ohne diese drei Filme kann Quentin Tarantino nicht leben

Führt Quentin Tarantino nicht selbst Regie, frönt er seiner Filmliebe am liebsten als Zuschauer. Auf drei besonders geniale Klassiker könnte er dabei niemals verzichten.

Selbst die ärgsten Kritiker:innen von Quentin Tarantino werden wohl anerkennen müssen, dass sich dieser Mann seiner Profession mit Haut und Haaren verschrieben hat. Seit er vor über 30 Jahren Hollywood mit seinem Debütfilm Reservoir Dogs aufmischte, philosophiert das Regie-Mastermind praktisch permanent voller Enthusiasmus über seine große Liebe: Filme!

Sei es ein weitgehend unbekanntes Road Movie mit Kevin Costner oder ein heute komplett vergessener Horror-Western – Tarantino hat gefühlt alles gesehen und demzufolge einige persönliche Favoriten. Doch ohne welche drei Filme könnte der angehende Regie-Rentner auf gar keinen Fall leben? Die Antwort darauf lieferte er bereits vor langer Zeit.

Tarantinos Lieblinge sind drei Meilensteine der Filmgeschichte

Für eine französische Reportage über ihn anlässlich der damaligen VHS-Veröffentlichung von Reservoir Dogs besuchte Tarantino im April 1993 seine einstige Arbeitsstätte: die Video Archives-Videothek in Los Angeles.

In dem Video streift er durch die Regale seines natürlichen Habitats und benennt die drei Filme, die er "auf eine einsame Insel mitnehmen würde". Dabei handelt es sich um unbestrittene Meisterwerke, die jeweils von namhaften Regiegrößen inszeniert wurden.



Als ersten Film seiner persönlichen Top 3 nennt Tarantino den Paranoia-Thriller Blow out – Der Tod löscht alle Spuren, den er als "einen der großartigsten Filme, die je gemacht wurden" bezeichnet. Dessen Regisseur Brian De Palma sei darüber hinaus "der bedeutendste Regisseur seiner Generation" und Hauptdarsteller John Travolta liefere "eine der besten Darbietungen aller Zeiten" ab, gerät Tarantino weiter ins Schwärmen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Blow out schauen:

Blow Out - Trailer (English) HD

Als Nächstes macht er in der Western-Sektion halt und präsentiert Howard Hawks' Genre-Klassiker Rio Bravo als Nummer 2 auf seiner Liste. Hier hebt der zweifache Oscarpreisträger die Darsteller Dean Martin und Ricky Nelson besonders hervor.

Hier könnt ihr den Trailer zu Rio Bravo schauen:

Rio Bravo - Trailer (Englisch)

Sein Favoriten-Trio komplettiert Tarantino schließlich mit dem legendären Noir-Psychodrama Taxi Driver von Martin Scorsese, dessen Laserdisc-Version (!) er in die Kamera hält. Vor allem Harvey Keitels Darstellung eines Zuhälters im Film scheint es ihm angetan zu haben, wie er im Video verrät.

Hier könnt ihr den Trailer zu Taxi Driver schauen:

Taxi Driver - 4k Release Trailer (English) HD

Mit dem heutigen Wissen über die filmischen Einflüsse in Tarantinos Gesamtwerk überrascht seine damalige Titelauswahl ehrlicherweise nur bedingt. Auch in den Folgejahren machte er schließlich nie einen Hehl aus seiner Verehrung für die genannten Regisseure und Filme. Seine eigenen Regiearbeiten strotzen bekanntermaßen seit jeher vor Reminiszenzen an seine großen Vorbilder und Lieblingswerke.



Trotzdem macht es einfach Spaß, den damals 30-jährigen Tarantino ganz in seinem Element zu sehen, wie er hingebungsvoll über Filme plaudert. Ein Blick auf heutige Interviews von ihm zeigt, dass sich auch drei Jahrzehnte später nichts daran geändert hat. Was er selbst 1993 noch nicht wusste (aber vielleicht geahnt hat): Dass seine eigene Filmografie eines Tages mit grandiosen Werken gespickt sein wird, auf die Millionen Fans ebenfalls nicht verzichten könnten.



Tarantinos Lieblingsfilme im Stream: Wo sind die drei Klassiker verfügbar?

Von Quentin Tarantinos persönlicher Top 3 steht derzeit lediglich Taxi Driver innerhalb einer Abo-Flatrate zur Verfügung, und zwar bei Netflix und MagentaTV. Blow out und Rio Bravo könnt ihr aktuell bei Apple TV, Amazon Prime Video und Google Play leihen oder kaufen.