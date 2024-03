Quentin Tarantino im CSI-Universum: Der Kult-Regisseur hat 2 Folgen des Krimi-Hits gedreht und sie sind wie Kill Bill als Serie

Für das Finale der 5. Staffel von CSI: Den Tätern auf der Spur nahm Quentin Tarantino auf dem Regiestuhl Platz und hinterließ seine unverkennbare Handschrift in der Krimi-Serie.

Quentin Tarantino hat sich mit Meisterwerken wie Pulp Fiction, Kill Bill: Volume 1 oder Inglourious Basterds im Kino verewigt. Weniger bekannt ist jedoch, dass der Kult-Regisseur auch bei einzelnen Serienformaten auf dem Regiestuhl Platz nahm. So inszenierte Tarantino neben einer Episode von Emergency Room - Die Notaufnahme im Jahr 1995 auch zwei Folgen der Krimi-Serie CSI: Den Tätern auf der Spur.

Das Finale der 5. Staffel entstand so in zwei Episoden unter dem kreativen Schaffen des Filmemachers, der dabei ebenfalls am Drehbuch mitschrieb. Die Doppelfolge mit dem Titel Grabesstille flimmerte hierzulande im Jahr 2006 über die Fernsehbildschirme und begeisterte nicht nur Fans der Krimi-Serie – denn Tarantino brachte einige inszenatorische Elemente in die Folgen ein, die stark an seine früheren Werke erinnerten.

CSI-Folge Grabesstille zeigt Kill Bill-Anklänge

CSI: Den Tätern auf der Spur startete in den frühen 2000er Jahren auf dem US-amerikanischen Sender CBS und mauserte sich zu einer der erfolgreichsten Serien seines Genres, bekam ganze 15 Staffeln spendiert und legte mit CSI: Vegas, CSI: Miami und Co. die Grundlage für zahlreiche, nicht weniger erfolgreiche Ableger. Als Quentin Tarantino mitten in den Dreharbeiten zu Kill Bill steckte, fing auch der Kult-Regisseur Feuer für die Serie und ernannte Ermittler Gil Grissom (William Petersen) sogar zum besten aktuellen Fernseh-Detektiv, wie ScreenRant zitiert.

CBS Der Cast der 5. Staffel von CSI: Den Tätern auf der Spur

Als Gastregisseur durfte Tarantino schließlich die Doppelfolge Grabesstille inszenieren und sich damit einen großen persönlichen Traum erfüllen. Die Folge wurde von Kritiker*innen und Fans zugleich gefeiert, während der Regisseur darin immer wieder seine einzigartige Handschrift einfließen ließ. So finden sich in den Folgen für Tarantino typische, zufällig erscheinende Dialogzeilen über Brettspiele oder Cameo-Auftritte von Hollywood-Größen wie Tony Curtis (Manche mögen's heiß) oder John Saxon (Der Mann mit der Todeskralle).

Auch in einer Traumsequenz des Ermittlers Nick Stokes (George Eads), in der er sich vorstellt, auf einem Seziertisch auseinandergenommen zu werden oder klaustrophobische Aufnahmen aus dem Inneren eines gläsernen Sarges blitzt die inszenatorische Handschrift Tarantinos auf. Der Plot, der sich um ein lebendiges Begräbnis dreht, lässt Fans des Kult-Regisseurs dazu ganz unweigerlich an die Geschichte der Braut (Uma Thurman) in Kill Bill: Volume 2 denken.

Buena Vista Uma Thurman landet als Braut in Kill Bill Volume 2 unter der Erde

Im Gespräch mit der Los Angeles Times verriet der Kultregisseur, dass er sich durch das starre TV-Format der Serie in keiner Weise eingeschränkt fühlte:

Es war keine Herausforderung, was das angeht, weil ich die Serie mag. Ich wollte meine eigenen Episoden davon machen. Also habe ich mich dem Format gegenüber geöffnet. Ich wollte es nur nur etwas größer aufziehen, sodass es sich so anfühlt wie ein CSI-Film.

Wo gibt es CSI: Grabesstille von Quentin Tarantino zu sehen?

Die Doppelfolge Grabesstille könnt ihr euch aktuell im Streaming-Abo bei RTL+ anschauen, wo die ersten 11 Staffeln von CSI: Den Tätern auf der Spur verfügbar sind. Dazu lässt sich die Folge auch im DVD-Boxset zur 5. Staffel bei Amazon erwerben.

