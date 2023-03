Quentin Tarantino räumt mit Gerüchten auf: Darum geht es in seinem letzten Film wirklich

Erste angebliche Details zu Quentin Tarantinos letztem Film sind schon ins Netz durchgesickert. Jetzt hat sich der Regisseur selbst dazu geäußert und Details verraten.

Nur noch einen Film will er drehen, dann soll Schluss sein. Quentin Tarantino hält bis heute an seinem vor Jahren abgegebenen Versprechen fest, dass er seine Regie-Karriere nach 10 Filmen beendet. Vor kurzem sind erste Details zu seinem wohl finalen Projekt im Netz gelandet. Das Werk soll den Titel The Movie Critic tragen und sich womöglich um die bedeutende Filmkritikerin Pauline Kael drehen.

Jetzt hat sich Tarantino zum ersten Mal selbst dazu geäußert und konkrete Details zu seinem neuen Film verraten.

Tarantino bestätigt The Movie Critic als nächsten Film

Wie Collider berichtet, sprach der Kult-Regisseur bei einem aktuellen Q&A-Auftritt im Grand Rex Theater in Paris über seinen nächsten Film. Tarantino bestätigte, dass sein kommendes Projekt tatsächlich The Movie Critic heißt.

Die Handlung spielt im Los Angeles des Jahres 1977. Im Idealfall beginnen die Dreharbeiten noch dieses Jahr im Herbst. Tarantino stellte außerdem klar, dass sich The Movie Critic nicht um Pauline Kael drehen wird. Nachdem er in Once Upon a Time ... in Hollywood zuletzt ins LA seiner frühen Kindheit zurückkehrte, dürfte The Movie Critic im Jahr 1977 die wichtigste Zeit in der Jugend des Regisseurs beleuchten. Das Jahrzehnt ist für Tarantino die bedeutendste Kino-Epoche.

Bereits in seinem aktuellen Buch Cinema Speculation * widmete er zahlreichen 70er-Filmen eigene Kapitel, um mit einem Mix aus Memoiren, Filmkritik und Hintergrundwissen darüber zu schreiben.

The Movie Critic könnte ähnlich wie Tarantinos letzter Film wieder eine nostalgische Kombination aus der Stimmung der damaligen Zeit und fiktionaler Verdichtung werden.

