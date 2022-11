Quentin Tarantino verrät das eine unter tausenden Marvel-Projekten, das er tatsächlich verfilmen würde

Der von vielen Filmfans sehr geschätzte Regisseur Quentin Tarantino verrät, welchen Marvel-Film er am liebsten drehen würde. Die Frage ist nur, ob es dazu auch wirklich kommt.

Quentin Tarantino ist in Redelaune. Anlässlich der Promo-Tour seines neuen Buches, Cinema Speculation, findet er sich gerade an den unterschiedlichsten Orten ein, um über sein Schaffen und seinen Blick auf das Kino zu sprechen. Oft im Raum steht dabei die Frage, welcher sein nächster und womöglich letzter Film wird.



Bereits vor Jahren verkündete Tarantino, dass er nur noch einen Film drehen will, ehe er seine Karriere als Regisseur beendet. Dass es sich dabei um einen Marvel-Film handelt, ist sehr unwahrscheinlich. Bei einem Event in New York wurde ihm dennoch genau diese Frage gestellt. Seine Antwort überrascht mit einer konkreten Idee.

Meisterregisseur bei Marvel: Quentin Tarantino würde einen Sgt. Fury-Film drehen

Wie Variety berichtet, ist Tarantino dem Marvel-Universum nicht ganz abgeneigt. Captain America, Iron Man und Co. interessieren ihn allerdings nicht. Sollte er jemals einen Superheldenfilm auf die große Leinwand bringen, würde es sich um einen Sgt. Fury-Film handeln, der in den Wirren des Zweiten Weltkriegs angesiedelt ist.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tarantinos jüngstem Film schauen:

Once Upon A Time in Hollywood - Finaler Trailer (Deutsch) HD

In diesem Zuge könnte er mit einem seiner Stammschauspieler zusammenarbeiten: Samuel L. Jackson. Seit dem ersten Iron Man-Film spielt dieser im Marvel Cinematic Universe den Avengers-Vater Nick Fury. Es ist jedoch zu bezweifeln, dass wir jemals einen Sgt. Fury-Film von Tarantino und mit Jackson zu Gesicht bekommen werden.

Realistischer wirkt die Umsetzung eines geheimen Serienprojekts , von dem Tarantino ebenfalls bei dem erwähnten Event in New York sprach.will der Regisseur nächstes Jahr drehen. Wovon diese handeln, hat er nicht verraten.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wollt ihr einen Sgt. Fury-Film von Quentin Tarantino sehen?