Quentin Tarantinos Lieblingsfilm: 11 Jahre indiziertes Meisterwerk gibt es jetzt in völlig neuer Fassung

Quentin Tarantino liebt einen Film von ganzem Herzen. Das bei uns lange indizierte Action-Meisterwerk wurde jetzt fürs Heimkino in bestmöglicher Art neu veröffentlicht.

Regie-Legende Quentin Tarantino kennt jeden Film. So fühlt es sich jedenfalls in Interviews an. Aber nur einen mochte er in zwei Dekaden Filmschaffen am allerliebsten, wie Indiewire zitiert. Es handelt sich um das Action-Meisterwerk Battle Royale, das von Capelight gerade in einer komplett frischen Fassung neu aufgelegt wurde. Und die erfüllt jeden Wunsch.

Direkt zur neuen Version von Battle Royale Zum Capelight-Shop Deal

Battle Royale fürs Heimkino: Was ihr mit der neuen Version bekommt

Capelight ist bekannt für Neuauflagen von Kultfilmen. Die Kaufabwicklung im Shop ist genauso unkompliziert wie bei Amazon. Es sind zwei Editionen von Battle Royale neu erhältlich. Im 4K-Mediabook sind sowohl die ungeschnittene Kinofassung wie auch der längere Extended Cut enthalten und werden durch diverse Extras (etwa ein Making-of und ein dickes Booklet) ergänzt. Das ganze gibt es ohne Zusatzmaterial auch in der günstigen Upgrade-Version zu kaufen.



© Capelight

Darum geht es in Quentin Tarantinos kontroversem Action-Favoriten

Das über 2 Stunden lange Epos Battle Royale erzählt die düstere Vision eines Japan, in dem Schüler als Exempel in einem tödlichen Spiel gegeneinander gehetzt werden. Der Action-Thriller aus dem Jahr 2000 ist verstörend, fesselnd und ikonisch bis zur letzten Sekunde. Und war bei uns lange nicht zu sehen.

Schaut euch hier den Trailer zu Battle Royale an:

Battle Royale - Trailer (Deutsch) HD

Von 2006 bis 2017 war Battle Royale in Deutschland nämlich indiziert. Kein Wunder. Immerhin bringen sich hier Minderjährige auf grausamste Art und Weise um. Tarantinos Zuneigung hat er dennoch verdient. Inmitten des Blutrauschs stellt der Film unbequeme Fragen zur Jugendkultur und Gesellschaftsbewusstsein.

Capelight bringt das Meisterwerk jetzt für Fans in bestmöglicher Form erneut auf den Markt. Es gibt zwei Editionen. Im 4K-Mediabook sind sowohl die ungeschnittene Kinofassung wie auch der längere Extended Cut enthalten und werden durch diverse Extras (etwa ein Making-of und ein dickes Booklet) ergänzt. Das ganze gibt es ohne Zusatzmaterial auch in der günstigen Upgrade-Version zu kaufen.

Direkt zur neuen Version von Battle Royale Zum Deal Deal

Große Kontroverse im Podcast: Ist Squid Game gefährlich für die Gesellschaft?

Squid Game ist die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt. Doch das Serien-Phänomen ruft teils extreme Reaktionen hervor. Aus Kitas, Schulen und Bildungsministerien kommen Warnschreie, Squid Game könnte Kindern Schaden zufügen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber diskutierten Jenny Jecke und Lisa Ludwig deshalb, was dran ist an den Bedenken rund um den Netflix-Hit. Warum wurde ausgerechnet diese Serie zu solch einer Ausnahme-Erscheinung, die selbst die Politik beschäftigt? Und sind die Ängste berechtigt?



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Battle Royale?