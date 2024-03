Rätsel-Nachschub für Dark-Fans bei Netflix: In der Sci-Fi-Serie Das Signal sucht Florian David Fitz verschollene Astronautin

Das Signal startet heute bei Netflix und entführt uns in vier Folgen in eine Erzählung voller Sci-Fi-Rätsel, denen Florian David Fitz auf den Grund zu gehen versucht.

Mit Das Signal startet am heutigen Donnerstag, dem 7. März 2024, eine neue deutsche Serie bei Netflix. Die Miniserie will mit ihrer Mischung aus Sci-Fi und Mystery nicht zuletzt Dark-Fans überzeugen und stellt anhand eines persönlichen Familienschicksals universumsgroße Fragen.



Worum geht's in Netflix' neuer deutscher Sci-Fi-Serie Das Signal?

Im Zentrum von Das Signal steht Sven (Florian David Fitz), der als Familienvater nicht die positivste Weltsicht hat, aber seine hörgeschädigte Tochter Charlie (Yuna Bennett) über alles liebt und auch immer hinter seiner Frau Paula (Peri Baumeister) steht. Paula ist Astronautin und nach einem Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS gerade erst wieder wohlbehalten auf der Erde gelandet. Doch auf ihrem Rückweg nach Deutschland geschieht das Ungeheure: Ihr Flugzeug verschwindet spurlos.

Netflix Das Signal: Paula (Peri Baumeister) verschwindet

Sven will natürlich verstehen, was passiert ist. Er findet immer mehr Hinweise, die darauf hindeuten, dass Paula im All etwas Unglaubliches erlebt haben könnte. Oder war das doch nur eine Halluzination? Den Behörden sind Svens Nachforschungen ein Dorn im Auge, erst recht als eine ungeheure Botschaft auftaucht. Während sich die Welt zunehmend gegen die verschollene Astronautin wendet, versucht Sven das Rätsel zu lösen, das Paula ihm hinterlassen hat.

Das Signal: Florian David Fitz will das Netflix-Publikum zum Rätseln anregen

Florian David Fitz (Vincent will meer) ist nicht nur Hauptdarsteller (und seit Doctor's Diary erstmals wieder in einer Serie), sondern auch Co-Drehbuchautor von Das Signal. Er verriet Moviepilot vorab die Herausforderungen einer Rätselserie mit Sci-Fi-Einschlag: "Man muss gucken, wie es in sich spannend und berührend und überraschend und trotzdem nachvollziehbar bleibt."

Netflix Das Signal: Florian David Fitz als Sven

So tauchen von Folge zu Folge in Das Signal immer neue Hinweise auf, die zur Auflösung des Mysteriums beitragen könnten. Man muss sie nur zusammenpuzzeln. Die Netflix-Serie verliert dabei aber nie die Familientragödie der verschwunden Mutter aus den Augen. Letztendlich läuft aber alles auf die Frage hinaus: Gibt es Außerirdische, die Kontakt mit uns aufnehmen wollen, oder nicht?

Alle vier Folgen von der danach abgeschlossenen Miniserie Das Signal sind ab sofort bei Netflix verfügbar.

Das Signal im Podcast: Die 30 besten Serienstarts im März bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 20 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im März nicht nur die Rückkehr des Amazon-Hits LOL: Last One Laughing, sondern auch die heiß erwartete Netflix-Serie der Games of Thrones-Macher, deutsche Sci-Fi und vieles mehr.