Ragnarök Staffel 2: Wann & wie geht es mit Teenie-Thor bei Netflix weiter?

Junior Redakteur bei Moviepilot. Mag die großen Gefühle und schreibt daher am liebsten über Horror. Bekennt sich zu seiner Seriensucht.

In der Netflix-Serie Ragnarök müssen junge Götter die Schulbank drücken. Ob Thor und seine Freunde auch in einer 2. Staffel zu sehen sein werden, erfahrt ihr hier.

Dass Netflix bei seinen Jugendserien auch mal ungeahnte Pfade einschlägt, wissen wir spätestens seit der grandiosen Horrorserie Chilling Adventures of Sabrina. Jetzt steht das nächste ungewöhnliche Serienprojekt zum Streamen bereit. In Ragnarök werden nämlich Götter und Wesen der nordischen Mythologie in eine moderne Coming-of-Age-Geschichte transportiert.

Die 1. Staffel von Ragnarök startete am 31. Januar 2020. Das spaßige Rätselraten rund um Thors Kampf mit Riesen und nervigen Schulpädagogen ist nach nur 6 Folgen schon wieder vorbei. Ob die Götterschlacht in einer 2. Staffel fortgesetzt wird und was Magne und seine Freunde als nächstes erwartet, haben wir euch hier zusammengefasst.

Ragnarök: Wann startet die 2. Staffel auf Netflix?

Aktuell wurde eine 2. Staffel von Ragnarök bei Netflix noch nicht in Auftrag gegeben. Es bleibt abzuwarten, wie die Serie bei den Zuschauern ankommt. Doch die Popularität nordischer Mythologie (nicht zuletzt dank Marvels Thor) wird sicher viele Fans auf die Serie aufmerksam machen.

Sollte Netflix möglichst zeitnah eine 2. Staffel bestellen, dann könnte uns diese im Frühjahr 2021 auf Netflix erwarten. Diese wird dann voraussichtlich erneut 6 Episoden umfassen.



Ragnarök: Wie geht es in Staffel 2 weiter?

Die Auftakt-Staffel von Ragnarök handelt von dem Schüler Magne (David Stakston), der mit seiner Mutter und seinem Bruder in die Kleinstadt Edda zieht. Dort angekommen stellt er plötzlich Veränderungen und übernatürliche Kräfte an sich fest. Diese kommen nicht von ungefähr, denn Magne wurde auserwählt, um als Reinkarnation des legendären Gotts Thor die Schreckensherrschaft der Riesen zu beenden.

Achtung, Spoiler: Am Ende der 1. Staffel konnte Magne der Polizei Beweise liefern, dass die Jutuls das Grundwasser mit chemischen Abfällen verschmutzen. Es kommt zum Showdown zwischen ihm und dem Riesen Vidar Jutul (Gísli Örn Garðarsson), bei dem Magne bzw. Thor mächtige Blitze beschwört. Thor überlebt. Vidars Schicksal ist ungewiss.

Am Ende der 1. Staffel erklärt die Seherin (die Spar-Kassiererin), dass Ragnarök erst der Anfang war. Nach Thor wird uns die 2. Staffel noch weitere Götter der nordischen Mythologie offenbaren, die sich gegen die Jutuls zur Wehr setzen müssen und so der Klimakatastrophe in Edda Einhalt gebieten. Dabei wird sich auch Magnes Bruder Laurits (Jonas Strand Gravli) eine wichtige Rolle spielen.

Alles deutet darauf hin, dass er die Wiedergeburt Lokis ist. Nicht nur ist er mit großer Wahrscheinlichkeit der leibliche Sohn der Riesen, auch die Verwandlungskünste Lokis wurden im Finale präsentiert, als er als Ran Jutul verkleidet eine Ansprache vor den Bewohnern der Stadt hält. Ebenso bleibt die Frage offen, welche von Magnes Mitschülerinnen die Göttin Freya sein wird.

Die besten Teenie-Serien bei Netflix hört ihr im Podcast:

Andrea, Matthias und Max diskutieren in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber über die besten Teenie-Serien bei Netflix:

Warum Netflix so gute Teenie-Serien und Jugendfilme macht, weshalb sich dort eher die Männer als die Frauen ausziehen und warum sich die beiden Staffeln Sex Education und alle drei Staffel Chilling Adventures of Sabrina lohnen, erfahrt ihr bei uns.



Wollt ihr eine 2. Staffel von Ragnarök auf Netflix sehen?