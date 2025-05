Reacher-Star Alan Ritchson soll für Indiana Jones-Ersatz zum Abenteuerer werden

Einige am Minecraft-Film Beteiligte wollen einen Abenteuerfilm mit Reacher-Star Alan Ritchson auf die Beine stellen. Wird er zum neuen Indiana Jones?

Muskelpaket Alan Ritchson kennen die meisten durch seine Amazon-Agentenserie Reacher. Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer (Das Vermächtnis der Tempelritter) plus Neil Widener und Gavin James, die den Mega-Hit A Minecraft Movie mitebeackert haben, haben jetzt abenteuerliches mit ihm vor.

Reacher-Star Alan Ritchson soll zum Abenteuerfilm-Helden werden

Bei dem Projekt handelt es sich um einen Schatzsucher-Abenteuer namens Fortune, das auf einer Kurzgeschichte von Widener und James basiert. Details liegen laut Hollywood Reporter noch von mehreren Fallen bewacht in einem Tempel begraben. Beschrieben wird der Film aber als Mischung aus Christopher Nolans Amnesie-Thriller Memento und dem Indiana Jones-Debüt Jäger des verlorenen Schatzes. Vielleicht geht es also um einen Grabräuber, der sich nicht daran erinnert, welche Artefakte er bereits gestohlen hat?

Ritchson, der mit zuletzt in Ordinary Angels und The Ministry of Ungentlemanly Warfare zu sehen war, muss sich aber noch keine Peitsche-Hut-Kombination aussuchen. Unterschrieben hat er für Fortune nämlich noch nicht. Die Rolle dürfte aber gefragt sein, denn der Stoff zum Abenteuerfilm wurde von Skydance erworben, die dabei mehrere Mietinteressenten ausgestochen haben. Ein vielgefragtes Vorhaben also, das den Serienstar auch zur gefragten Leinwandgröße machen könnte.

Ein Oldschool-Abenteuerfilm nach Indy-Vorbild geht übrigens just am heutigen Freitag, den 23. Mai 2025 mit Fountain of Youth bei Apple TV+ an den Start. Wir haben dazu auch schon den passenden Film-Check für euch.

Podcast: Warum Serien wie Reacher und The Night Agent gerade trenden

Bei Netflix feiert The Night Agent Erfolge, Amazon Prime begeistert mit Reacher, während auf Disney+ die Serie Tracker unterwegs ist. Doch warum stehen die sogenannten “Dad-Serien” gerade so hoch im Kurs?

Wir schauen uns das Phänomen der Agenten, Ex-Militärs und anderen fähigen Einzelkämpfer im Podcast genauer an und erforschen den Reiz, den diese Action-Thriller in der heutigen Zeit mitbringen.