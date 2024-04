Rebel Moon-Star lobt eine 300-Szene in den Himmel – und Zack Snyder hat ihr ein spannendes Geheimnis darüber verraten

Rebel Moon 2-Star Sofia Boutella zählt 300 zu ihren liebsten Zack Snyder-Filmen. Zu einer der Szenen aus dem Action-Kracher hatte sie eine brennende Frage an den Regisseur.

"Never meet your heroes" ist eine Handlungsmaxime, die für Hollywood-Stars nicht gilt. Wie auch? Wer einen Regisseur verehrt und als Schauspielerin erfolgreich ist, könnte früher oder später mit ihm zusammenarbeiten. So erging es zumindest Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin-Star Sofia Boutella und Zack Snyder: Wie die Darstellerin im Moviepilot-Interview enthüllt, ist sie großer 300-Fan. Eine bestimmte Szene aus dem Action-Film beschäftigte sie ganz besonders, sodass ihr der Regisseur ein kleines Geheimnis enthüllte.

Zack Snyder verriet Rebel Moon 2-Star Sofia Boutella, wie das Orakel aus 300 entstand

Auf ihre liebsten Zack Snyder-Filme angesprochen, erzählte Boutella:

Ich liebe Watchmen - Die Wächter und 300. 300 enthält eine meiner absoluten Lieblingsszenen: Leonidas konsultiert das Orakel. Das Orakel ist eine wunderschöne Frau. Ich dachte mir: “Ich muss Zack unbedingt fragen, ob er die Szene unter Wasser gedreht hat.” Und genau das hat er getan.

Warner Bros. Pictures Germany Die Orakelszene aus 300

Die Szene, die Boutella beschreibt, spielt sich in den ersten 20 Minuten des Films ab. Spartanerkönig Leonidas ( Gerard Butler ) holt die Voraussage des Orakels zu seinem Krieg gegen die Perser ein. Als Orakel fungiert eine

Dass Snyder die Szene unter Wasser drehte, wird für viele Fans ein Geheimnis gewesen sein. Im Interview mit Studio Daily erklärte Effektspezialist Jeremy Hunt 2007, dass die Arbeit mit der Szene alles andere als einfach war: Zack Snyder hatte zunächst Kelly Craig unter Wasser gedreht, daraufhin musste ihre Figur einem digitalen Hintergrund angeglichen werden. Insbesondere Luftbläschen und unterschiedliche Lichtverhältnisse sorgten dabei für Schwierigkeiten.

Wie Sofia Boutellas Begeisterung beweist, hat sich der Aufwand gelohnt. Vielen Zack Snyder-Fans wird die 300-Szene auch 18 Jahre nach Kinostart noch im Gedächtnis geblieben sein.



