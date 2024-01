Richtig guter Psychothriller über Serienkiller, der eine ganze Großstadt in Angst versetzt: Jetzt endlich im Heimkino verfügbar

Der psychologische Thriller Catch the Killer ist spannend und atmosphärisch erzählt. Auch die Schauspieler legen eine überzeugende Performance hin, dennoch wurde der Serienkillerfilm in den Kinos wenig geschaut. Jetzt erscheint endlich die Heimkinofassung.

Der argentinische Regisseur und Drehbuchautor Damián Szifron landete 2014 einen Rekord mit seinem Film Wild Tales. Wie der Hollywood Reporter berichtete, lockte kein anderer Film am Eröffnungswochenende so viele Menschen in die argentinischen Kinos, wie die schwarze Komödie.

Im letzten Jahr gab Szifron dann mit Catch the Killer sein englischsprachiges Debüt, was jedoch nur in ausgewählten Kinos gezeigt wurde. Der zweistündige Thriller konnte international nur ein Einspielergebnis von 3,1 Millionen US-Dollar einfahren. Umso besser, dass jetzt endlich die Heimkinofassung erscheint.

Darum geht es in Catch the Killer

In dem ausgeklügelten Thriller sieht sich das FBI mit einem brutalen Scharfschützen konfrontiert, der in einer Silvesternacht 29 Menschen erschießt. Agent Lammark (Ben Mendelsohn) rekrutiert kurzerhand die psychisch labile Polizistin Eleanor (Shailene Woodley), die sich ausgesprochen gut in die Gedankenwelt des Täters hineinversetzen kann. Und das muss sie auch, denn der Killer plant ein weiteres Blutbad anzurichten.

Catch the Killer dringt in die Psyche eines Serienkillers ein

Der Plot, in dem sich Ermittler:innen in die Psyche eines Serienkillers hineinversetzen, ist bekannt und beliebt. Einer der erfolgreichsten Vertreter dieses Genres ist Das Schweigen der Lämmer und auch in der Serienwelt überzeugte Mindhunter mit dem Konzept. Catch the Killer schafft es aber, mit einer weiteren Komponente frischen Wind ins Genre zu bringen.

Die vielschichtigen Figuren müssen sich nicht nur dem Killer, sondern auch einer äußerst frustrierenden Polizeiarbeit entgegenstellen. Denn die Polizei stellt sich auf der Jagd nach Gerechtigkeit selbst unzählige Hürden in den Weg, die aus Bürokratie, Statistik und Beeinflussung von Karriereverläufen bestehen. Diese realistische Komponente gepaart mit einer spannenden Story und ausgezeichneten Performances macht Catch the Killer so sehenswert.

In der Filmkritik von Amelia Harvey auf Frame Rated wird die unglaublich gute Kameraarbeit von Javier Julia besonders stark hervorgehoben, der es mit seinen Bildern schafft, eine unheimliche Spannung in Alltagssituationen zu bringen:

[...] die unerträgliche Helligkeit der Food-Courts in Einkaufszentren und die verschneiten Landschaften werden durch ein unheilvolles Gefühl von Gefahr in der Luft hervorragend hervorgehoben.

