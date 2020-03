Für Rick and Morty-Fans: Der Macher hat die nächste irre Serie schon am Start

Justin Roiland ist Co-Schöpfer von Rick and Morty. Doch nebenbei arbeitet er auch an Solar Opposites, einer ähnlich verrückten Animationsserie. Lest hier, was darüber bekannt ist.

Braucht es deswegen so lange, bis die restlichen Folgen der 4. Staffel von Rick and Morty veröffentlicht werden? Bei Reddit wurde schon gemutmaßt, dass Solar Opposites eine Teilschuld an der langen Wartezeit auf 4B trägt. Das ist nämlich die neue Serie von Justin Roiland, seines Zeichens Ko-Schöpfer von Rick and Morty.

Wir wollen uns hier aber nicht über ausstehende Episoden beschweren, sondern euch vielmehr zeigen, warum die Serie wie gemacht ist für Fans der Abenteuer um Opa Rick und Enkel Morty.

Animationsserie Solar Opposites: Was ist das denn!?

Justin Roiland hat Rick and Morty mit Dan Harmon ko-kreiert, bei Solar Opposites arbeitet Roiland diesmal mit Mike McMahon, dessen Animations-Erfahrung bis zurück zu Drawn Together und South Park reicht. Das neue Projekt ähnelt der Erfolgsserie von Roiland und Harmon nun in zwei Aspekten: Sie verbindet Science-Fiction mit Familien-Comedy und sie wirkt komplett wahnsinnig. Aber schaut euch erstmal den Trailer an.

Hier ist der Teaser-Trailer für Solar Opposites vom Rick and Morty-Schöpfer:

Solar Opposites - Teaser Trailer (English) HD

Indie Wire beschreibt Solar Opposites als Mix aus Rick and Morty und Die Simpsons, was ziemlich treffend klingt. Im Mittelpunkt stehen vier Aliens, die nach der Zerstörung ihrer Planeten auf der Erde landen. Daher kommt der große Schreck und die Enttäuschung im Trailer. Die Figuren Korvo und Yumyulack finden die Welt der Menschen furchtbar, während Terry und Jesse laut der offiziellen Synopsis alles als ziemlich toll wahrnehmen: Fernsehen, Fast Food usw.

Neue Serie von Rick and Morty-Macher: Eine Prise Simpsons, eine Prise Futurama

Wichtiger Handlungspunkt ist dabei der sogenannte Pupa, der auch schon im Trailer zu sehen ist. Der gelbe Blob mit dem süßen Grinsen wird als "lebender Supercomputer" beschrieben, der sich "eines Tages in seine finale Form verwandeln, sie verschlingen und die Erde terraformieren wird". Klingt sympathisch. Der Pupa erinnert ein wenig an Nibbler aus Futurama und Mooncake aus Final Space.

© Hulu Solar Opposites: der Pupa

Justin Roiland, der übrigens sowohl Rick als auch Morty spricht, übernimmt in Solar Opposites natürlich auch wieder Rollen. Außerdem dabei sind unter anderem Thomas Middleditch (Silicon Valley), Stand-up-Komikerin Mary Mack und The Goldbergs-Darsteller Sean Giambrone.

Kommt Solar Opposites nach Deutschland?

Solar Opposites ist eine Exklusiv-Produktion des amerikanischen Streaming-Dienstes Hulu, der in Deutschland leider nicht zu empfangen ist. Wie für Animationsserien üblich, wurden 2 Staffeln bestellt, wobei diese jeweils 8 halbstündige Folgen umfassen.

In den USA startet Solar Opposites am 8. Mai 2020 bei Hulu. Ob es eine Deutschland-Auswertung geben wird, ist nicht bekannt. Andere Hulu Originals liefen bisher bei unterschiedlichen Plattformen, weshalb eine Prognose, ob die Serie bei Amazon, Netflix, Sky oder einem anderen Dienst landen wird, schwer fällt.

Wann gibt es neue Folgen von Rick and Morty?

Die 4. Staffel von Rick and Morty soll 10 Episoden umfassen. Bisher wurden 5 davon gezeigt. Die letzte, Rattlestar Ricklactica, lief am 15. Dezember in den USA. In Deutschland sind die dreieinhalb Staffeln der Serie bei Sky Ticket für Abonnenten bereit.



Alldieweil warten die Rick and Morty-Fans auf die restlichen fünf Episoden der 4. Staffel, die bislang noch keinen Starttermin bei Adult Swim haben. Ob Justin Roilands Arbeit an Solar Opposites tatsächlich für die lange Pause mitverantwortlich ist, bleibt Spekulation. Das Projekt selbst sieht aber vielversprechend aus und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein deutscher Starttermin.

