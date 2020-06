Rick and Morty Staffel 4: Wann kommen die restlichen Folgen zu Netflix?

Die 4. Staffel Rick and Morty ist bei Netflix noch nicht vollständig verfügbar, 5 Folgen fehlen. Wir wagen einen Ausblick: Wann kommen die übrigen Folgen?

Das war natürlich noch nicht alles bei Netflix. Wenn ihr, wie es sich für echte Rick and Morty-Fans gehört, die ersten 5 Folgen von Staffel 4 schon durchhabt, fragt ihr euch wahrscheinlich, wo die restlichen bleiben. Wir haben eine (mögliche) Antwort.

Rick and Morty bei Netflix: Wo sind die Folgen 6 bis 10?

Aus 10 Folgen besteht die neue Season der Zeichentrick-Sci-Fi-Serie, Netflix durfte bisher nur die Hälfte aufnehmen. Das hat einen einfachen Grund: Netflix ist in Deutschland lediglich der Zweitverwerter der Multiversumsabenteuer.

Rick and Morty läuft zuerst bei Sky Ticket* in Deutschland bzw. TNT Comedy. Dort werden die Folgen nahezu parallel zur Original-Ausstrahlung in den USA (bei Adult Swim) gezeigt. Bei Sky Ticket sind derzeit auch weiterhin sämtliche Episoden aus Staffel 4 zu sehen. Es geht hier also um die Einhaltung einer gewissen Exklusivität. Das hilft euch als Netflix-Abonnenten natürlich nicht weiter.

Wann kommen die übrigen Folgen zu Netflix?

Das Datum können wir hier nur schätzen. Wichtig ist hier, dass die Trennung der Staffel keine Netflix-Idee ist, um die Fans zu quälen. Auch Zuschauer in den USA und Sky-Abonnenten in Deutschland mussten nach Folge 5 warten: viereinhalb Monate, um genau zu sein.

Jetzt wären wir bei eurer Wartezeit. Denn den Zeitraum oben können wir als Referenz für die Spanne nehmen, die Netflix den Rick and Morty-Fans zumuten muss: ca. 4 Monate.

Dem Streamingdienst passt dieser Abstand recht gut in den Kram. Netflix neigte in den vergangenen Jahren ohnehin dazu, besonders beliebte Serien aufzuteilen. So wird der Hype etwas gestreckt, da Netflix ansonsten seine Staffel in einem Rutsch veröffentlicht. Bei BoJack Horseman oder Chillings Adventures of Sabrina war das der Fall.

Auf diese Rick and Morty-Folgen müsst ihr noch warten

Folge 6: Never Ricking Morty

Diese Anthologie-Episode treibt Rick and Morty in einen Zug, in dem Rick auf Personen trifft, die ihn nicht mögen.



Folge 7: Promortyus

Eine Alien-Parodie. Rick und Morty finden in einer Höhle Eier, die daraus schlüpfenden Aliens machen sie kurzerhand zu willenlosen Sklaven der außerirdischen Schwarmintelligenz Glorzo.



Folge 8: The Vat of Acid Episode

Eine der spektakulärsten Episoden der Staffel. Durch ein Gerät kann Morty sein Leben bis zum Punkt einer wichtigen Entscheidung rebooten, wenn er stirbt. Die Fähigkeit nimm ein tragisches Ende.



Folge 9: Childrick of Mort

Die Familie will einen gemeinsamen Camping-Ausflug machen, endet aber auf einem Planeten, mit dem Rick unwissentlich Nachwuchs zeugte - äußerst zahlreichen Nachwuchs. Wir beobachten die Entstehung einer Zivilisation.



Folge 10: Star Mort: Rickturn of the Jerri

Über das Staffelfinale verlieren wir hier möglichst wenige Worte. In aller Kürze: Es geht um Klone



