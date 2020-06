Superhelden-Meisterwerk gratis streamen: Watchmen ist die Serie der Stunde

Watchmen lieferte 2019 einen sozialen Kommentar, der im Licht von #BlackLivesMatter noch einmal besonders relevant wird. HBO bietet die Serie jetzt gratis als Stream an.

Damon Lindelof bescherte uns letztes Jahr mit Watchmen eine etwas andere Superhelden-Serie, die auf dem berühmten Comic von Alan Moore basiert und doch eine ganz eigene Story erzählt. Aufgegriffen wird darin das Black Wall Street Massacre von 1921, bei dem in Tulsa rund 300 Menschen ums Leben kamen und ein überwiegend von Schwarzen bevölkertes Stadtviertel weitgehend zerstört wurde.

Durch die Ermordung von George Floyd und die Bewegung #BlackLivesMatter fällt der Serie jetzt noch einmal eine besondere Bedeutung zu. HBO stellt laut Vulture daher alle 9 Episoden der 1. Staffel vom 19. bis zum 21. Juni 2020 weltweit kostenlos als Stream auf seiner offiziellen Homepage zur Verfügung.

Watchmen bei HBO: Darum geht es

Lindelofs Watchmen spielt 34 Jahre nach den Ereignissen des Comics und zeichnet eine alternative Geschichte der Vergangenheit und Gegenwart. Eine Gruppe rechter Terroristen - genannt die Siebte Kavallerie - führt in Oklahoma einen Krieg gegen Minderheiten und die Polizei. Bei der "Weißen Nacht" werden 40 Offiziere in ihren Häusern attackiert, was dazu führt, dass die Ermittler sich fortan schützen müssen, indem sie beispielsweise Masken tragen.

Wie es zu all dem kam: Adrian Veidt aka Ozymandias (Jeremy Irons) hatte 1985 eine fingierte Katastrophe in New York herbeigeführt, um einen Atomkrieg zu verhindern. Dies wiederum wurde von Rorschach offen gelegt, auf dessen Notizen sich nunmehr die Siebte Kavallerie beruft.

Gut und Böse lässt sich in Watchmen nicht immer haarscharf voneinander trennen - symbolisch dafür sind sowohl die Polizisten als auch die Terroristen maskiert. Die Serie steckt visuell und dramaturgisch voller unkonventioneller Ideen, wobei ein Tintenfisch-Regen nur die Spitze des Eisbergs ist.

Dabei beschränken sich die Macher nicht lediglich darauf, mit Stichworten an ein reales Massaker bzw. tief verwurzelten Rassismus zu erinnern. Vielmehr beschreiben sie einen komplexen Kreislauf der Gewalt. Das Trauma eines alten Mannes wird so durch einen kreativen erzählerischen Kniff gleichermaßen zum Trauma seiner Enkelin und mündet in einer radikalen Anklage.

Die Adaption spielt in vielen Momenten geschickt mit Elementen der Vorlage, doch man muss den Comic nicht zwingend kennen, um der Handlung folgen zu können. Wie in jeder Serie von Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) sind es am Ende die zutiefst menschlichen Befindlichkeiten, die zählen - wer nach dem ultimativen Gegenprogramm zum MCU sucht, wird hier fündig.

Podcast für Superhelden-Fans: Wie gut ist die 1. Staffel Watchmen?

Wir sprechen in dieser Podcast-Folge von Streamgestöber über die von Kritikern gefeierte Superheldenserie Watchmen.

Im Podcast diskutieren wir die komplexe Handlung, verwirrende Referenzen und natürlich, wie die zentralen Themen von Alan Moore umgedeutet werden. Dabei dreht sich die erste Hälfte des Podcasts auch nur um die erste Hälfte der Staffel. Danach stürzen wir uns in die Spoiler und haben unterschiedliche Meinungen über das Finale.

