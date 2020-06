Rick & Morty - Staffel 5 muss das größte Rätsel um Rick Sanchez lösen

Rick and Morty entschlüsselt die Geheimnisse von Raum und Zeit. Das größte Rätsel bleibt aber ungelöst: Was ist mit Ricks Frau passiert? Staffel 5 muss uns endlich Antworten liefern.

Die 4. Staffel von Rick and Morty hält wieder allerlei Multiversums-Wahnsinn bereit und lüftet einige Geheimnisse, die Fans seit Jahren beschäftigen. Doch eine Auflösung des größten aller Mysterien, das die Sci-Fi-Serie fundamental verändern könnte, wird uns weiterhin vorenthalten: Was geschah mit Beths Mutter?

Gerade erst sind die ersten 5 Folgen der 4. Staffel von Rick and Morty auf Netflix gestartet. Während Fans noch gespannt auf die nächsten 5 Episoden warten, könnt ihr diese bereits bei Sky Ticket * streamen. Doch danach steht wieder eine unerträglich lange Wartezeit bis zum Start von Rick and Morty Staffel 5 an, die endlich das Geheimnis um Ricks Frau lüften könnte.

Pickle Rick-Figur jetzt günstiger Zum Deal Amazon-Deal





Rick and Morty: Wo ist Beths Mutter?

Die Serie beginnt mit der Rückkehr von Beths verschrobenen Vater Rick nach einer 20-jährigen Abwesenheit. Im Verlauf der 4 Staffeln erfahren wir aber erstaunlich wenig darüber, warum die Ehe von Rick und seiner Frau endete und welch tragisches Schicksal vielleicht dafür verantwortlich ist, dass jede Erwähnung von ihr einen tiefen Schmerz in den Figuren erkennen lässt.

© Adult Swim Rick and Morty: Beth und ihre Mutter

In 4 Staffel lassen sich nur wenige Hinweise finden, wer Beths Mutter wirklich ist:

Im Auftakt zu Staffel 3 blicken wir in Ricks Erinnerung an eine glückliche Ehe mit Diane Sanchez . Diese wird von einem Rick aus der Zukunft brutal ermordet . Allerdings stellt sich der ganze Flashback als Irreführung von Rick heraus.

. Diese wird von einem Rick aus der Zukunft . Allerdings stellt sich der ganze Flashback als von Rick heraus. Im Finale von Staffel 4 sieht Rick Beths Erinnerungen auf einem Bildschirm. Eine davon ist von ihrer Mutter, die wir nur von hinten zu sehen bekommen. Allerdings sieht sie genauso aus wie die Diane aus Ricks falscher Erinnerung.

Könnte Rick tatsächlich für den Tod seiner Frau verantwortlich sein? Dann stellt sich natürlich die Frage, warum Rick nicht versucht sie zu retten - immerhin kann er durch Raum und Zeit reisen. Und warum scheint sie in keiner Version des Multiversums zu existieren?

Rick and Morty: Das Geheimnis um Beths Mutter ist essentiell

Rick ist ein sichtlich gebrochener Mann, der im Verlauf der Serie versucht, den Scherbenhaufen seines Lebens wieder aufzusammeln. Doch um seinen wahren Charakter und seinen tiefen Schmerz zu verstehen, müssen wir erfahren, was mit seiner Frau passiert ist.

Trailer zu Rick and Morty, Staffel 4 Teil 2

Rick and Morty - Season 4B Trailer (English)

Aufmerksame Zuschauer können bereits erahnen, was geschehen ist. Das Verschwinden von Beths Mutter muss etwas mit Zeitreisen zu tun haben. Irgendein Ereignis muss dazu geführt haben, dass Rick sie nicht zurückbringen kann und vielleicht gerade deswegen so verzweifelt das Multiversum durchstreift.

So zeigt Rick oft eine Abneigung gegenüber Zeitreisen - zuletzt in der grandiosen Die Säurefass-Episode. Dabei scheint er in der Vergangenheit öfter durch die Zeit gereist zu sein und verstaut nun dieses Kapitel seines Lebens in eine kleinen Karton in seiner Werkstatt mit der Aufschrift "Time Travel Stuff".

Rick and Morty ist nun an einen Punkt gekommen, an dem die Auflösung dieses Rätsels näher denn je erscheint. Staffel 4 endet mit der Selbsterkenntnis, dass Rick ein schlechter Vater ist. Am Boden zerstört und allein gelassen, steht Ricks Leben an einem Scheideweg, an dem er sich seinem innersten Schmerz stellen muss, um sich selbst und seine Familie wieder zusammenzubringen.



Damit hat Dan Harmon den idealen Weg geebnet, dass Staffel 5 die Hintergründe von Ricks Persönlichkeit und Leid erforschen kann.

Podcast für Rick and Morty-Fans: Das sind die besten Animationsserien für Erwachsene

South Park oder Family Guy? Rick and Morty oder BoJack Horseman? In dieser Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - dreht sich alles um die besten Animationsserien für Erwachsene.

Jenny, Max und Hendrik sprechen über die Klassiker aus den 90ern mit ordentlich Nostalgie-Potenzial, aber auch die Animations-Highlights aus den letzten Jahren - ausgenommen sind Anime. Diskutiert werden unter anderem Final Space, Love, Death & Robots und Undone.



Was sind eure Theorien zum Verbleib von Beths Mutter und Ricks Frau?