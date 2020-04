Ricks The Walking Dead-Ausstieg: Trailer zur neuen Serie greift Rätsel auf

Mit World Beyond kündigt sich bereits die zweite Spin-off-Serie von The Walking Dead an. Der neueste Trailer zum Ableger baut auf die Verbindung zu Rick Grimes.

Am Sonntag wurde die vorerst letzte Folge der 10. Staffel von The Walking Dead ausgestrahlt. In diesem Zuge wurden die Fans der Serie mit einem weiteren Einblick in das kommenden Spin-off The Walking Dead: World Beyond überrascht. Der frisch veröffentlichte Trailer rückt dabei vor allem eine bekannte Figur in den Vordergrund: den verschollenen Rick Grimes.

Im Zuge der 9. Staffel hat Andrew Lincoln die Mutterserie verlassen. Seitdem ist der von ihm verkörperte Rick Grimes nicht mehr in The Walking Dead aufgetaucht. In drei Filmen soll seine Geschichte weitererzählt werden. Wie es aussieht, könnten uns aber auch schon in The Walking Dead: World Beyond neue Informationen zu seinem Verbleib erwarten.



The Walking Dead-Spin-off auf den Spuren von Rick Grimes

Der neue Trailer zur Spin-off-Serie setzt sich vor allem aus altbekannten Aufnahmen zusammen. Da wären etwa Szenen aus Ricks letzter Episode (Staffel 9, Folge 5) sowie kurze Ausschnitte aus der anderen großen Spin-off-Serie des Franchise, namentlich Fear the Walking Dead. In World Beyond laufen offenbar einige bekannte Dinge zusammen.

The Walking Dead: The World Beyond - S01 Teaser Circles (English) HD

Vereinendes Element ist vor allem die geheimnisvolle Organisation, deren Symbol drei ineinander übergehende Kreise sind. Ob Rick Grimes tatsächlich in der neuen The Walking Dead-Serie auftaucht, ist jedoch fraglich. Diese fokussiert sich eigentlich auf eine Gruppe Jugendlicher, die zehn Jahre nach dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse in Nebraska um ihr Überleben kämpfen.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

The Walking Dead: World Beyond wurde als Eventserie mit zwei Staffeln konzipiert und sollte ursprünglich am 12. April 2020 starten. Damit hätte die Serie die Lücke zwischen The Walking Dead und Fear the Walking Dead gefüllt. Aufgrund des Coronavirus gerät AMC mit seiner Planung aber in Verzug, sodass der Start von World Beyond vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Podcast: Wann und wie geht es mit The Walking Dead weiter?

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir einen kurzen Überblick über die vielen Verschiebungen der Walking Dead-Serien:

Die 10. Staffel von The Walking Dead musste kurzfristig abgebrochen werden. Wann es endlich weitergeht und welche Auswirkungen die Zwangspause auf The Walking Dead, die Rick-Filme sowie die Spin-offs Fear und World Beyond hat, erklären euch Andrea und Max im Streamgestöber-Check.



Werdet ihr euch The Walking Dead: World Beyond anschauen?