Riesen Keanu Reeves-Flop bei RTL II: Netflix hat die bessere Action-Alternative mit dem Star

RTL II strahlt heute den Sci-Fi-Flop Replicas mit Keanu Reeves als Free-TV-Premiere aus. Als Alternative empfehlen wir euch bei Netflix einen älteren Actionkracher mit dem Star.

Im Science-Fiction-Bereich war Keanu Reeves als Neo Teil einer echten Kultreihe, zu der noch dieses Jahr der vierte Teil erscheinen soll. In dem Genre hat der Schauspieler aber nicht nur Erfolge gefeiert.

Heute Abend um 20:15 Uhr strahlt RTL II Replicas als deutsche Free-TV-Premiere aus. Der Sci-Fi-Film, in dem Reeves als Wissenschaftler seine verunglückte Familie klonen will, hat aber nicht gerade die Massen bewegt. Er wurde vielmehr zu einem der größten Flops in der Karriere des Schauspielers.

Wer nach einer Alternative zu Replicas sucht, dem legen wir weiter unten einen grandiosen Actionklassiker mit dem Star zum Streamen ans Herz.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Replicas!

Replicas - Trailer (Deutsch) HD

Replicas mit Keanu Reeves ist bei Kritik und Publikum gnadenlos durchgefallen

Nach der Veröffentlichung sorgte der Sci-Fi-Film für das schlechteste US-Startwochenende in der Karriere des Stars. In über 2.200 Kinos spielte Replicas mit Keanu Reeves gerade mal 2,5 Millionen Dollar ein. Anschließend wurde es nicht gerade besser. Weltweit konnte der Film laut Box Office Mojo nur rund 9,3 Millionen Dollar bei einem Budget von gut 30 Millionen Dollar einspielen.

Ein gefloppter Film muss jedoch nicht gleich schlecht sein. Qualitativ ist Replicas aber auch alles andere als positiv angekommen. Bei dem US-Kritikenportal Rotten Tomatoes kommt der Sci-Fi-Streifen nur auf einen mageren Kritikendurchschnitt von 11 Prozent. Einzelne Auszüge bemängeln an Replicas grottige CGI-Effekte und ein schreckliches Drehbuch voller Logikfehler und lachhafter Entwicklungen.

Bevor ihr also Replicas einschaltet und euch womöglich über verschwendete Lebenszeit ärgert, legen wir euch noch Alternativprogramm ans Herz. Wer ein Netflix-Abo hat, sollte lieber den Actionkracher Gefährliche Brandung streamen.

Replicas-Alternative: Einer der besten Keanu Reeves-Actionfilme bei Netflix

In Gefährliche Brandung von Kathryn Bigelow spielt Keanu Reeves den FBI-Neuling Johnny Uta, der sich als Undercover-Agent bei einer Gruppe von Surfer*innen einschleust, die hinter vielen Banküberfällen in Los Angeles stecken sollen.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Gefährliche Brandung!

Gefährliche Brandung - Trailer (Deutsch) HD

Durch das charismatische Schauspiel von Keanu Reeves und Patrick Swayze in den Hauptrollen entwickelt sich Gefährliche Brandung zum fantastischen Katz- und Mausspiel zwischen Thriller, Actionfilm und testosterongeladener Surf-Romantik. Dem 1991 veröffentlichten Streifen quillt das vergangene 80er-Kino immer noch aus jeder Pore.

Dabei läuft Kathryn Bigelow bei der Inszenierung der grandios mitreißenden Actionszenen und atemberaubenden Stunt-Sequenzen (die Fallschirmsprünge!) als Regisseurin zur Höchstform auf.

Auch wenn Keanu Reeves als Actionstar heutzutage am meisten für die John Wick-Reihe gefeiert wird, ist Gefährliche Brandung mein absoluter Lieblings-Actionfilm mit dem Star. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte den Kracher unbedingt bei Netflix nachholen.

Schaut ihr Replicas mit Keanu Reeves oder streamt ihr lieber Gefährliche Brandung?