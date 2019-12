Keanu Reeves reicht nicht: Die 10 größten Flops 2019 weltweit

Neben neuen Rekorden an den Kinokassen gab es auch 2019 wieder einige Filme, die nicht mal ihr Produktionsbudget einspielen konnten. Wir haben für euch die 10 größten Flops des Jahres.

Für Hollywood bedeutet das Produzieren von Kinofilmen vor allem eins: Business. Je mehr Geld ein Film einspielt, desto mehr Geld kann in die nächste Produktion fließen und in der Theorie die Einnahmen immer weiter in die Höhe treiben. Das ist auf dem Papier natürlich um einiges leichter als in der Realität.

So gab es 2019 nicht nur neue schwindelerregende Rekorde an den Kinokassen, sondern auch einige herbe Rückschläge. Vor allem Animationsfilme hatten es neben den Platzhirschen Pixar und Dreamworks nicht leicht. Aber auch ein Keanu Reeves scheint nicht immer ein Garant für finanziell erfolgreiche Filme zu sein.

Wichtig: Um die größten Flops 2019 zu ermitteln, haben wir uns jeweils das weltweite Einspielergebnis angeschaut und anhand des Produktionsbudgets den Verlust ermittelt. Da uns über die Kosten für das Marketing nicht genügend Informationen vorliegen, fließen diese nicht in die Rechnung ein. Alle Daten stammen von Box Office Mojo, abgerufen am 19. Dezember 2019.



Das sind die weltweit größten Flops 2019

Platz 10: UglyDolls

Geschätztes Produktionsbudget: 45 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 32,4 MIllionen Dollar

Differenz: -12,6 Millionen Dollar



Geschätztes Produktionsbudget: 25 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 8,7 Millionen Dollar

Differenz: -16,3 Millionen Dollar

Platz 8: Replicas

Geschätztes Produktionsbudget: 30 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 9,2 Millionen Dollar

Differenz: -20,8 Millionen Dollar



Platz 7: The Kitchen: Queens of Crime

Geschätztes Produktionsbudget: 38 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 15,8 Millionen Dollar

Differenz: -22,2 MIlionen Dollar



Platz 6: Im Netz der Versuchung

Geschätztes Produktionsbudget: 25 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 14,3 Millionen Dollar25000

Differenz: -24,9 MIlionen Dollar

Platz 5: Wenn du König wärst

Geschätztes Produktionsbudget: 59 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 32 Millionen Dollar

Differenz: -27 Millionen Dollar

Platz 4: Der Distelfink

Geschätztes Produktionsbudget: 45 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 9,9 Millionen Dollar

Differenz: -35,1 Millionen Dollar



Platz 3: Playmobil - Der Film

Geschätztes Produktionsbudget: 63 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 13,5 Millionen Dollar

Differenz: -49,5 Millionen Dollar

Platz 2: Arctic Dogs

Geschätztes Produktionsbudget: 61 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 7,7 Millionen Dollar

Differenz: -53,3 Millionen Dollar



Geschätztes Produktionsbudget: 100 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 26 Millionen Dollar

Differenz: -74 Millionen Dollar

Kinojahr 2019: Große Namen allein reichen nicht

Während Keanu Reeves in diesem Jahr mit John Wick 3 einen weiteren fulminanten Action-Blockbuster hinlegte, mit einem urkomischen Auftritt in Always Be My Maybe glänzte und demnächst sogar einen neuen Matrix-Film dreht, konnte der Sci-Fi-Streifen nicht an den Kinokassen überzeugen.

Was Lego kann, ist für Playmobil doch ein Leichtes, dachte man sich wohl bei einer der bekanntesten Spielzeugmarken. Leider ging der Plan mächtig nach hinten los und der Animationsfilm enttäuschte am Box Office auf ganzer Linie. Ähnlich erging es auch Arctic Dogs, der hierzulande bei Netflix zu finden ist und in Übersee kaum beworben wurde.

Besonders übel hat es das detailverliebte Stop-Motion-Projekt Mister Link erwischt, das leider kaum Besucher in die Säle locken konnte und an seinem letztlich zu hohen Budget zerbrach.

Findet ihr die schlechten Ergebnisse an den Kinokassen berechtigt?